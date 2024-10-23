日本大和西高校到新竹交流 體驗網版印刷嚐美食
日本神奈川縣立大和西高校200多名學生今天到新竹市光復高中進行交流，台灣學生以歌唱、熱舞表示歡迎，還教日本學生體驗網版印刷、製作珍珠奶茶，一起品嚐台灣在地美食。
光復高中提供新聞資料表示，2校已維持連續6年的國際交流伙伴關係，去年正式簽訂姐妹校協議，此次由大和西高校校長率隊來台進行交流。
校方指出，光復高中學生以主題攤位方式介紹台灣文化，包括展示珍珠奶茶製作流程、古典編織技藝、指甲彩繪體驗等，另外還讓日本學生體驗以網版印刷製作束口袋，作為此次交流活動的伴手禮。
除日本高校，光復高中日前與法國波尼市立弗利昂高中締結姐妹校，2校展開為期14天國際教育交流活動，20多名法國學生今天也加入交流行列。
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