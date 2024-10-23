日本大和西高校到新竹交流 體驗網版印刷嚐美食

當老師不只要操心學生的課業，更要維持與家長的聯繫。一名男網友發文抱怨，稱台灣老師每天都在辛苦工作，但他們的辛苦常常被忽略，他認為政府應該提高教師的薪資和減少工作負擔，這樣教師才有更多時間專注於學生的成長，也詢問網友：「大家覺得如何讓教師的工作更有尊嚴？你們有沒有類似的經驗？」

2024-10-23 16:54