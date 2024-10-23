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退休教師每月爽領5萬？他曝實際試算金額嘆：考上才知多難當

聯合新聞網／ 綜合報導
一位教職人員家屬分享，教職實際能領到的月退有多少。示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage
一位教職人員家屬分享，教職實際能領到的月退有多少。示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage

軍公教人員由於工作穩定，薪資福利不錯，成為許多人的理想職業。近日有網友表示，從事教師一輩子，可領到的退休金約5萬元，現居雙北的話感覺不夠用，引起網友熱議。然而，有教職人員家屬發文反駁，指出試算後的實際月退約3.8萬元，更有退休前繳交高比例公保費用達25年以上的前提在，並不像大家說的「爽領高月退」。

原PO近日在Dcard發文表示，他的老婆目前從事教職，3年後即將屆滿60歲退休，之前請人事試算退休金，1個月約3.8萬元，並不像許多網友認為的「爽領高月退」。除此之外，想領到這份退休金，先前還需每月從薪水扣除高比例的公保費用，達25年以上。

原PO表示，他不否認部分教師因為有加給或更高年資，領得相對比較多。不過就如同新聞所述，有勞退月領超過5萬的例子在，但真正能月領5萬退休金的勞工有幾個？

原PO認為，眼紅退休金的人大可以去考公職、當老師，考上後才能了解，現在老師究竟有多難當。

對此，有網友表示認同，「跟我聽到的一樣。有個親戚每次聊天時，都在批鬥軍公教，結果他竟然叫他女兒去當老師。他女兒說現在當老師ㄧ點也不好，代課沒多久就受不了，找其他工作了」、「大家知道老師每個月提撥多少薪水嗎？比勞工多很多耶」、「真的不懂教職為何經常要被當箭靶？不懂把教職鬥爛，其他產業會得到什麼利益？」。

也有人分享周遭親屬的例子，「我老婆也是學校職員，薪資職等到頂6萬多，4年後56歲可領月退約4萬，另外公保一筆200多萬」、「朋友弟台大副教授退，現月領月退俸大約5.5萬上下，因他較晚回台從事教職。我乾爹在25年前校長退休月退俸就超過5萬（當時還有一部分錢18%）」。

還有網友提出質疑，「你不知道不論是公保還是退撫，公教都只要自行負擔應提撥金額的35%嗎？65%是政府提撥的」、「我想你（老婆）不是25歲以前考上老師的吧，35年資領3.8萬不太可能」。

教師 薪水 薪資 退休金

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