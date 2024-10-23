老師的辛苦常被忽略？他指應減少教師的負擔 網認同：熱情被澆滅

當老師不只要操心學生的課業，更要維持與家長的聯繫。一名男網友發文抱怨，稱台灣老師每天都在辛苦工作，但他們的辛苦常常被忽略，他認為政府應該提高教師的薪資和減少工作負擔，這樣教師才有更多時間專注於學生的成長，也詢問網友：「大家覺得如何讓教師的工作更有尊嚴？你們有沒有類似的經驗？」

一名男網友在Dcard發文，表示台灣的老師每天都在辛苦工作，犧牲了自己許多時間和精力來教育下一代，但他們的辛苦常常被忽略。家長有時把孩子當成「小公主」或「小王子」，對老師的要求很高，卻忽略了老師也需要支持和尊重。

原PO表示，現代社會中，家長與孩子之間的距離越來越大，很多家長將孩子送進幼兒園、學校和補習班，自己忙於工作，結果孩子與家長之間的聯繫減少了，這是一個長期的社會問題，他也觀察到，不是所有老師都那麼有熱情，部分老師選擇這個職業只是因為別無選擇。因此，教師的培訓和甄選應該受到更多重視。

原PO認為，政府應該提高教師的薪資和減少他們的工作負擔，這樣教師才有更多時間專注於學生的成長，同時，家長也應該花更多時間關心孩子，而不是把教育責任完全交給學校，並詢問網友：「怎麼讓教師的工作更有尊嚴？有沒有類似的經驗？」

此文一出，不少老師認同原PO說法，表示熱情被澆滅，「不是沒有熱情，是熱情慢慢被澆滅了」、「每天都好累，想離職」、「一整天忙下來，發現最後只剩備課，就覺得好荒謬」、「現在管老師的規定比管學生還多，老師才是未成年吧，應該規範學生也要為自己的行為負責」。

也有網友提出教育的問題，「現在教育現場最大的問題是，獨斷獨行的政府，缺乏遠見，更從不問第一線的需求，只從上位者高高在上的位置下指令，卻不重視最重要的人格培養」、「要提升，就要有公平的評鑒機制還有退場機制，然後薪資待遇拉高」、「真的還可以有更好的薪資待遇」。