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教育部送22藝術菁英赴海外 文化差異育設計靈感

中央社／ 台北23日電

教育部112學年度選送22名藝術菁英，到海外機構學習，今天在台北舉辦成果展。許多人提到，文化差異和與跨國交流經驗，讓他們視野大開，並成為創作的靈感。

教育部「藝術與設計菁英海外培訓計畫」於112年度共選送22名學員，分別到美國、加拿大、英國、法國、荷蘭、丹麥、日本等7國共19所頂尖設計學府或知名設計公司進修與實習，今天起到本月27日在台北華山1914文創產業園區舉辦成果展。

台灣藝術大學學生吳佳舫前往加拿大謝瑞丹學院（Sheridan College）學習電腦動畫，期間創作了3個專案，都是從日常生活中取材，包括將早午餐的菜色營造成小樂園的感覺，以及設計類似寵物機器人的可愛角色，作品充滿趣味。

吳佳舫接受中央社採訪表示，到海外學習，最大的心得是體會文化的多元性，有些台灣人習以為常的設計，外國人沒有同樣的背景，往往難以理解。例如她曾試著用恐龍來呈現東方「龍」的概念，對方就不太能懂，可見文化差異確實會影響設計的方向。

成功大學學生賴品丞到美國藝術中心設計院（ArtCenter College of Design）學習，專注於研究材質，應用於燈具、茶具、汽車內裝等設計。例如她嘗試用類似漁網的材質設計汽車座椅，賦予產品故事背景，創造與消費者的情感連結。

賴品丞說，她是一個比較內向的人，但到海外學習，發現美國人比較活潑，很願意主動與人聊天，讓她體驗到許多驚喜。她也發現在課堂上，美國學生遇到不懂的事，都會馬上舉手發問，這和台灣學生習慣課後再找老師很不一樣。

台灣藝術大學學生劉紘伸到美國薩凡納藝術設計學院（Savannah College of Art and Design）學習一年，在充滿文化和歷史的古城氣氛中，感受動畫工作的魅力。

劉紘伸提到其中一堂課，必須用教授給予的2D概念，製作3D的模型，最大的挑戰就是要在有限的10週內，掌握進度並顧及品質，這些課程讓他得以快速提升創作能力。

教育部次長葉丙成致詞時提到，在全球化的時代，設計師們更需與全球互動，展現專業，為國家帶來改變的能量。這次成果展的主題是「造浪者」，希望同學們接受國際視野薰陶後，透過作品傳達對人際對社會對環境的反思和關懷，並發揮「年輕人感動年輕人」的力量，鼓舞更多人勇於踏出台灣，拓展視野。

教育部 美國 設計師

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