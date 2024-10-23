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陳柔縉「大港的女兒」日文版 10月底日本上市

中央社／ 台北23日電

已故作家陳柔縉生前作品「大港的女兒」，由翻譯家田中美帆翻譯完成，10月底將在日本上市。

根據麥田出版社提供訊息，「大港的女兒」由春秋社發行，該書被列在「アジア文芸ライブラリー」系列，也是此書系關於台灣主題的第2本書，前一本為今年5月出版、由朱和之以台灣攝影家鄧南光為主角書寫的歷史小說「南光」。

麥田出版社表示，譯者田中美帆目前定居台北，預計11月下旬會到東京宣傳。

陳柔縉2021年10月在新北市淡水區騎腳踏車遭機車追撞，送醫搶救後不治，享年57歲。

陳柔縉生前書寫大量關於台灣議題專書，喚起許多人對老台灣的記憶與感懷，兩度獲得金鼎獎肯定，在日本也擁有許多書迷。日本台灣交流協會曾在她過世時於臉書專頁發文悼念，形容陳柔縉是連結日本與台灣、過去與現在的魔法師。

2020年陳柔縉推出個人首部時代小說創作「大港的女兒」，以日本時代高雄港為舞台，刻畫高雄的女兒如何不服輸，在異族的腳下、在異國的天空，衝破困局，活出自己。

日本台灣交流協會 麥田出版

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