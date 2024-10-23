苦練數學有用嗎？他嘆狂算題目成績仍沒進步 網1句話揭露血淋淋現實

學習若不付出努力很難成功，但想在各領域取得成就，除了勤奮之外，或許還需要一些天賦加持。近日一位網友在PTT上發文表示，學生時代的自己數學成績總是不理想，為此他每天勤算題目，但仍沒辦法進步。對此，原PO好奇，數學能力是否可以透過「苦練」取得進步呢？

有網友認為，勤奮練習必會有效果，但仍有極限，「可以但有極限。50分可以變70到80分，不會變100分」、「高中以下都是算術，可以練，但有極限」、「勤能補拙是有極限的，到大二的高等微積分就能體會到，有些人在這方面的天分是你怎麼努力也達不到的」、「初階數學可以，但要向數學分析基礎走去就是不同世界了」。

也有人表示學數學若沒有天分很難進步，「數學是唯一靠練習也不會進步的科目」、「能練的只有『算術』能力，不是『數學』能力」、「很難，沒天分的人大概在高中就放棄了」、「數學能力跟語言能力一樣，天分比努力更關鍵」、「可以靠背公式考上台清交的人，對數學的理解能力絕對比一般人強。一般人看到公式就是公式，有些人看到公式可以想到實際應用而不只是解題」、「有天分的人花1分力可以抵苦練的人99分力」。

還有網友分享練習數學的技巧，「背熟定義和性質，然後分析別人證明的邏輯。幾何還有代數的經典反覆研讀100次，後面題目刷100遍，不信你會差到哪裡」、「制式的題目狂練，足夠應付一般考試了，但絕對不是在錯誤的觀念下練100遍」、「可以苦練，但最好是有師傅或前輩手把手帶，才能施得巧力，不然自己亂念一通、廢力把事拖， 遇到變化的題目就不知道在考啥了」。