手機等3C產品影響兒童腦部？李遠曝文化部將做相關研究

青少年「網路成癮」成社會議題。文化部長李遠今赴立院進行業務報告，被立委質詢時透露文化部準備跟國科會合作一研究計劃，希望用科技跟文化來證明使用3C產品可能對孩子腦部造成的改變。

洪孟楷質詢時詢問李遠，是否贊成校園禁用手機。李遠表示，「校園禁用手機」這題應該是教育部長回答。文化部則應該繼續開發閱讀、繪本或旅遊等，把小孩子拉出3C產品。

李遠說，文化部目前有一個研究計畫，希望用科技跟文化來證明使用3C產品可能對孩子腦部造成的改變，此一計畫將跟國科會爭取經費。洪孟楷說，此一計畫「證據會說話」，提供客觀的數據讓家長去慎重選擇，未來推動政策時會有客觀的數據讓家長放心。他建議文化部可用自己的預算因應。