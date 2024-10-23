聽新聞
0:00 / 0:00
手機等3C產品影響兒童腦部？李遠曝文化部將做相關研究
青少年「網路成癮」成社會議題。文化部長李遠今赴立院進行業務報告，被立委質詢時透露文化部準備跟國科會合作一研究計劃，希望用科技跟文化來證明使用3C產品可能對孩子腦部造成的改變。
洪孟楷質詢時詢問李遠，是否贊成校園禁用手機。李遠表示，「校園禁用手機」這題應該是教育部長回答。文化部則應該繼續開發閱讀、繪本或旅遊等，把小孩子拉出3C產品。
李遠說，文化部目前有一個研究計畫，希望用科技跟文化來證明使用3C產品可能對孩子腦部造成的改變，此一計畫將跟國科會爭取經費。洪孟楷說，此一計畫「證據會說話」，提供客觀的數據讓家長去慎重選擇，未來推動政策時會有客觀的數據讓家長放心。他建議文化部可用自己的預算因應。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言