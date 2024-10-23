快訊

東北季風+潭美颱風環流影響！北部降雨顯著 1縣市達停班課標準

要在台東蓋戰備道...軍方竟不給縣長面子 讓議員苦等2小時

藍營中市黨部副主委葉欲立捲性騷疑雲 請辭獲准發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

手機等3C產品影響兒童腦部？李遠曝文化部將做相關研究

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
文化部長李遠今赴立院進行業務報告，被立委質詢時透露文化部準備跟國科會合作一研究計劃，希望用科技跟文化來證明使用3C產品可能對孩子腦部造成的改變。記者陳宛茜／翻攝
文化部長李遠今赴立院進行業務報告，被立委質詢時透露文化部準備跟國科會合作一研究計劃，希望用科技跟文化來證明使用3C產品可能對孩子腦部造成的改變。記者陳宛茜／翻攝

青少年「網路成癮」成社會議題。文化部李遠今赴立院進行業務報告，被立委質詢時透露文化部準備跟國科會合作一研究計劃，希望用科技跟文化來證明使用3C產品可能對孩子腦部造成的改變。

洪孟楷質詢時詢問李遠，是否贊成校園禁用手機。李遠表示，「校園禁用手機」這題應該是教育部長回答。文化部則應該繼續開發閱讀、繪本或旅遊等，把小孩子拉出3C產品。

李遠說，文化部目前有一個研究計畫，希望用科技跟文化來證明使用3C產品可能對孩子腦部造成的改變，此一計畫將跟國科會爭取經費。洪孟楷說，此一計畫「證據會說話」，提供客觀的數據讓家長去慎重選擇，未來推動政策時會有客觀的數據讓家長放心。他建議文化部可用自己的預算因應。

3C 文化部 李遠

延伸閱讀

台劇拍太多卻缺乏平台 李遠：國發會第二個100億的目標

作家聶華苓享耆壽99歲！文化部長李遠：她打開台灣文學的世界知名度

台灣文化日 李遠盼每一天都是新文化運動

詹宏達病逝享壽67歲 李遠：我一直很感謝他也尊敬他

相關新聞

退休教師每月爽領5萬？他曝實際試算金額嘆：考上才知多難當

軍公教人員由於工作穩定，薪資福利不錯，成為許多人的理想職業。近日有網友表示，從事教師一輩子，可領到的退休金約5萬元，現居雙北的話感覺不夠用，引起網友熱議。然而，有教職人員家屬發文反駁...

苦練數學有用嗎？他嘆狂算題目成績仍沒進步 網1句話揭露血淋淋現實

學習若不付出努力很難成功，但想在各領域取得成就，除了勤奮之外，或許還需要一些天賦加持。近日一位網友在PTT上發文表示，學生時代的自己數學成績總是不理想，為此他每天勤算題目，但仍沒辦法進步...

手機等3C產品影響兒童腦部？李遠曝文化部將做相關研究

青少年「網路成癮」成社會議題。文化部長李遠今赴立院進行業務報告，被立委質詢時透露文化部準備跟國科會合作一研究計劃，希望用...

老師的辛苦常被忽略？他指應減少教師的負擔 網認同：熱情被澆滅

當老師不只要操心學生的課業，更要維持與家長的聯繫。一名男網友發文抱怨，稱台灣老師每天都在辛苦工作，但他們的辛苦常常被忽略，他認為政府應該提高教師的薪資和減少工作負擔，這樣教師才有更多時間專注於學生的成長，也詢問網友：「大家覺得如何讓教師的工作更有尊嚴？你們有沒有類似的經驗？」

28屆國家講座主持人台大5人 校長陳文章二度獲獎

教育部今天公布國家講座主持人、學術獎得獎人，經學術審議會第6屆第2次全體委員會議審議通過，選出第28屆國家講座主持人8位...

台灣之光！失智症研究登國際期刊 許景琦將赴巴黎演講

國內精神科名醫許景琦因發表「腦脊髓液生物標記於正常認知、輕微認知缺損及失智的病人間之差異」論文今年4月獲刊國際期刊，並且...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。