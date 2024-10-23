28屆國家講座主持人台大5人 校長陳文章二度獲獎

教育部今天公布國家講座主持人、學術獎得獎人，經學術審議會第6屆第2次全體委員會議審議通過，選出第28屆國家講座主持人8位、第68屆學術獎17位，將分別核給3年合計600萬元獎助經費及獎金90萬元。國家講座主持人中5位來自國立台灣大學，另包括校長陳文章在內4人二度獲獎，將成為終身榮譽國家講座主持人。

為了鼓勵學術發展及獎勵產學實務研發合作、提高研究水準，教育部設有國家講座及學術獎，並於今日公告國家講座主持人名單，人文及藝術領域今年從缺，社會科學、數學及自然科學、生物及醫農科學、工程及應用科學等則分別選出二至三人。

今年國家講座主持人社會科學領域分別選出國立台灣大學教授李怡庭、國立台灣大學教授陳聖賢獲得；數學及自然科學領域國立台灣大學教授林麗瓊、國立陽明交通大學教授賴明治；生物及醫農科學領域國立台灣大學教授楊志新；工程及應用科學領域則由國立成功大學教授蔡明祺、國立台灣大學教授陳文章以及國立陽明交通大學教授黃金維獲得。

教育部也表示，其中李怡庭、賴明治、楊志新、陳文章等4人則是第二次獲獎，依規定將成為終生榮譽的國家講座主持人。

此外，教育部也表示，今年學術獎則由台大教授張小虹、鄭守夏、陳俊顯；國立中央大學教授李孝悌；中央研究員研究員齊莉莎、許育進、陳明郎、李景輝、余家富、謝清河；國家衛生研究院研究員譚澤華、謝興邦；國立成功大學教授楊瑞珍；國立清華大學教授銀慶剛、何榮銘、葉均蔚，以及陽明交通大學教授曾新穆獲得。

教育部指出，國家講座主持人獎是教育部最高學術暨教學獎項，已累計遴選出169位國家講座主持人，教育部提供每位主持人3年獎助經費，由獲獎人開設跨校選修課程、辦理全國巡迴講座，宣揚研究及教學成果；學術獎則是我國歷史最悠久的學術獎項，目的在獎勵學術研究具傑出貢獻，累計迄今計504人獲獎。預計於明年三月舉辦頒獎典禮，表彰本屆得主。