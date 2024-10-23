台灣之光！失智症研究登國際期刊 許景琦將赴巴黎演講

國內精神科名醫許景琦因發表「腦脊髓液生物標記於正常認知、輕微認知缺損及失智的病人間之差異」論文今年4月獲刊國際期刊，並且在今年12月受邀到巴黎演講，生技醫療科技政策研究中心董事長王金平昨與許見面，期盼這次演講讓國際了解台灣醫療成就，並贈送著作鼓勵。

台中市維新醫院院長許景琦說，身為該論文第一作者，他受邀參加在巴黎舉行的科學論壇，並擔任國際精神衛生及精神醫學會議裡同題目的主講人，他要求在巴黎會場懸掛國旗，並播放台灣民謠「安平追想曲」紀念曾祖父昔日台南七股以扁擔挑鹽的生活，獲主辦方認同與感動，並同意播放。

王金平昨與許景琦見面，關心台灣精神醫療與研究，詢問許失智症研究登國際期刊及接受邀請到巴黎演講，期盼這次演講能讓國際了解台灣醫療成就，並贈送著作「橋─走近王金平」給許景琦。

許景琦說，他感謝中山醫學大學健康數據科學中心、台北榮總傳統醫學部及清華大學指導教授們協力，以美國國家阿爾茲海默氏症聯絡中心20多年來搜集到的4萬6513個案例，找出1896個案例符合實驗對象，利用大數據分析發現，透過腦脊髓液的蛋白質除以類澱粉沉積，可為失智症認知分級，這篇論文刊登在今年4月國際知名的「國際分子科學期刊」。