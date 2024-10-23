吳曜宇指揮高市交 首演「永不放棄」紀念巴黎恐攻

由吳曜宇領軍高雄市交響樂團，將推出「自由‧自在」音樂會，音樂會上將演出作曲家法佐‧賽伊為紀念巴黎恐攻所寫的「永不放棄」大提琴協奏曲，由法大提琴家卡蜜兒‧托瑪來台做台灣首演。

吳曜宇接受中央社記者專訪表示，這場音樂會曲目還包括作曲家高大宜（Zoltan Kodaly）創作的「加蘭塔舞曲」以及作曲家伯恩斯坦（Leonard Bernstein）深受歡迎的「西城故事交響舞曲」，「這幾首曲目都根源於土地，可以聽見作曲家如何將家鄉土地的音樂元素運用在音樂裡，不但旋律好聽，而且充滿文化意義。」

其中土耳其鋼琴家也是作曲家法佐‧賽伊（FazilSay）的「永不放棄」大提琴協協奏曲是這次來台演出的卡蜜兒‧托瑪（Camille Thomas）一起併發的靈感，2014年兩人在賽依的巴黎音樂會上相識，一見如故，賽依萌生為卡蜜兒寫大提琴協奏曲的想法，卡蜜兒則提出「永不放棄」的主軸。

賽依醞釀創作的過程中，正好遇到2015年巴黎經常聚集猶太人的巴塔克蘭劇院（Bataclan）發生恐怖份子持AK47步槍掃射的襲擊事件；之後賽伊自己的家鄉伊斯坦堡也發生恐怖攻擊，這些都寫入音樂之中，作品中呈現出遭襲人心的吶喊、悲痛，時而伴隨家鄉恬靜風光，最後仍然懷抱希望，樂觀期待和平到來。

吳曜宇表示，這首大提琴協奏曲放入許多亞美尼亞等地的民謠與舞曲，更特別的是這首樂曲在譜上註記的演奏方式，「賽伊希望大提琴不但要有很多揉弦，很多抖音，但又要很輕的演奏，這在聽覺上形成的效果非常特別。」除此之外，鼓聲的運用也會讓樂迷聽見彷彿機關槍掃射的聲音，可以感受臨場震撼。

吳曜宇說，上半場高大宜的樂曲充滿奔放的吉普賽民間音樂風格，感受匈牙利民間的民族舞曲文化；伯恩斯坦的「西城故事交響舞曲」以劇中舞曲改編為管弦樂作品，充滿美國在地草根爵士樂的激情衝勁與拉丁樂曼波的自由搖擺，「這首樂曲除了好聽，還可以多注意管弦樂配器，非常精彩。」

吳曜宇指揮高市交音樂會將於10月27日演出，地點在衛武營音樂廳。