博士生研究獎學金 擬取消甄選類

國科會自一一三學年度起擴大辦理博士生獎學金計畫，立委葉元之日前質疑該計畫的申請時間太短，學生來不及準備，國科會同意申請期限延長，另外，本報也掌握，該計畫將於一一五學年度取消甄選類別，改為全核配發放。

國科會「博士生研究獎學金」分為甄選、核配兩類，前者有四百個名額，由學生個別申請；後者六百個名額則核予各校名額，依學校訂定獎勵規定及期程辦理。此計畫獎勵博一新生一個月四萬元、補助共三年。

葉元之說，接到不少博士生陳情，計畫宣傳不夠，想申請已來不及。國科會允諾改進，宣布該計畫的甄選類別申請時間延長至十一月十五日，且十二月將開放博一在學生申請一一三學年餘額，葉元之透露，有近六十個。

葉元之說，國科會主委吳誠文昨至其辦公室說明，並提到「獎學金之後都由學校來分配。」經本報查證，一一五年起，取消「甄選」類別，一千個名額，全數核配給學校，由學校自訂獎勵規定，經國科會核定後據以遴選。

陽明交大教務長陳永昇指出，該計畫再搭配教育部給予博士生的獎勵學金，對於學生有實質幫助，他舉陽明交大博士班註冊率為例，一一二年是七十六％，一一三年則顯著提升十一％，來到八十七％。

對於國科會將於一一五年取消「甄選類」獎學金的規畫，陳永昇認為這是「好的方向」，他說，不同領域的學生很難放在一起競爭，若兩位學生在各自專業都很優秀，但在名額有限的情況下，就可能有遺珠。