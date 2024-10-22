慧燈中學簽約成為TOEIC Bridge夥伴學校 提升學生國際競爭力
宜蘭私立慧燈中學今天與美國教育測驗服務社(ETS)台灣總代理忠欣公司舉行簽約儀式，正式成為TOEIC Bridge夥伴學校，這是學校在提升學生國際語言競爭力的一大步。校長游文聰表示，此次合作不僅是對學校英語教育發展的肯定，更為學生開啟一扇邁向國際化的窗口。
TOEIC Bridge是一個專為提升初學者英語能力而設計的測試系統，針對基礎和中級學習者，幫助學生逐步過渡到更高階的英語能力，此項測試與國際標準接軌，已廣泛應用於全球各地教育機構。
游文聰指出，社會快速變遷與全球化趨勢，對於具備英語能力的需求日益增加，尤其是熟練運用英語進行國際交流的學生，更具競爭優勢。慧燈成為TOEIC Bridge夥伴學校，象徵在國際教育合作上，邁出重要的里程碑，便於學生參與測試，獲得官方認證的英語能力評估，從中了解自身的學習進展加以提升，進而為未來的升學或就業做好準備
游文聰表示，慧燈將持續朝著國際化發展，為學生打造一個更具多元化和前瞻性的學習環境，學校不僅僅重視學生在學科上的表現，更希望能夠培養學生的綜合能力，讓他們在未來無論是進入國際學府，還是投身職場，都能夠擁有自信迎接挑戰。
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