國科會博班獎學金115年將取消「甄選」類 全數核配學校

國科會自113學年度擴大辦理博士生獎學金計畫，立委葉元之日前質疑該計畫的申請時間太短、宣傳不足，學生來不及準備。對此，國科會於21日宣布申請期限延長至11月15日，而本報也獨家掌握，該計畫將於115學年度取消甄選類別，改為全核配發放。

國科會「博士生研究獎學金」分為甄選、核配兩類，前者有400名額，由學生個別申請；後者600個名額則核予各校名額，依學校訂定獎勵規定及期程辦理。此計畫獎勵博一新生1個月4萬元、共補助3年。

葉元之提到，先前接到不少博士生陳情，此計畫並不廣為人知，學生在匆匆得知後，想申請也來不及。國科會日前允諾改進，並於21日宣布該計畫的甄選類別申請時間延長至11月15日，且12月將開放博一在學生申請113學年被放棄的缺額，葉元之則透露，缺額有近60個。

葉元之說，國科會主委吳誠文今天至其辦公室說明，若今年計畫甄選類申請有缺額、或有人放棄，也將於明年3、4月再度釋出。葉元之提到，吳誠文向他提到「獎學金之後都由學校來分配。」經本報證實，國科會自115年起，該獎學金計畫不再辦「甄選」類別，原計1000個獎勵名額，將爰依108年推動獎學金的機制，全數核配予學校，由學校自訂獎勵規定，經國科會核定後據以遴選。

陽明交大教務長陳永昇指出，博班甄選類的獎學金已辦理2年，多數學生應該都已知道相關資訊，而各校招生簡章也幾乎在每年8月底、9月初就會公告，學生準備的時間應還算充裕。他也說，該計畫再搭配教育部給予博士生的獎勵學金，確實對於學生有實質幫助，他舉陽明交大博士班註冊率為例，112年是76％，113年則顯著提升11％，來到87％，「雖然還有許多原因讓註冊率提升，但獎學金計畫確實有幫助。」

對於國科會將於115年取消「甄選類」獎學金的規畫，陳永昇則認為這是「好的方向」。陳永昇說，不同領域的學生很難放在一起競爭，若兩位學生在各自專業都很優秀，但在名額有限的情況下，就可能有遺珠。

高教工會執秘張志綸則提醒，行政機關在制定政策及執行方法時，應該增加相關當事人的意見諮詢，才能讓政策有辦法常態化、且長期執行。