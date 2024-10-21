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聶華苓百歲辭世 向陽：打造台灣擁有最多女性作家的年代

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
台灣小說家聶華苓昨天深夜辭世，享嵩壽百歲。本報資料照片
台灣小說家聶華苓昨天深夜辭世，享嵩壽百歲。本報資料照片

作家聶華苓10月20日於美國辭世，享嵩壽百歲。聶華苓和夫婿安格爾1967年於愛荷華大學創辦的國際寫作計畫，多年來邀請全世界七十個國家的近千位詩人和作家以文會友，包括瘂弦、林懷民向陽等多位台灣作家皆受惠，聶華苓也被稱為「世界文學組織之母」，是林懷民口中「文壇永遠的母親」。

向陽表示，傍晚收到聶華苓愛女王曉藍(藍藍)傳來簡訊：「我媽媽昨天深夜走了，走得很安詳，沒有太多的痛苦。」雖然之前藍藍已告知母親病況，他收到消息依然感到震驚。

聶華苓1925年生於武漢，湖北應山人，1949年隨中華民國政府到台灣，同年加入《自由中國》半月刊工作，擔任文藝版編輯，直到1960年自由中國停刊。1964年赴美國定居，任教於愛荷華大學，和夫婿安格爾共同創辦國際寫作計劃。

向陽回憶，1985年他跟楊青矗一起赴美參加愛荷華國際寫作計畫。當年他30歲，與來自40個國家的作家共處三個月，包括後來得到諾貝爾文學獎的帕慕克。讓他「非常震撼」。這三個月讓他開拓國際視野，知道台灣之外還有全世界這麼多不同作家的寫作風格；也讓他開始思考自己身為台灣作家擁有什麼不同的特質與題材，可以貢獻給世界文壇。他從此開始探索「顯性的台灣特質」。

向陽以「一棵蒼勁美麗，有情的樹」形容聶華苓的人格特質。她豪爽好客，1950年代和任職聯合報副刊的林海音同為台灣最重要的兩位女主編，兩人聯手讓1950年代成為台灣女性作家最多的年代。向陽回憶，那個年代反共文學是主流，但聶華苓在主編的《自由中國》文藝版維持清淨的文學風格，提供自由派作家發表文章，提供反共文學之外另一種文學的聲音。

聶華苓對雲門舞集創辦人林懷民的影響也令人津津樂道。林懷民本來是小說家，受邀參加聶華苓的國際寫作計畫後，反而在美國迷上了舞蹈，曾說自己「本來是個寫小說的人，從國際寫作計劃走出來之後變成了跳舞的人」。雖然轉了個彎，但聶華苓依然不斷鼓勵林懷民，兩人多年來保持深交，林懷民稱聶華苓「文壇永遠的母親」。

向陽 林懷民 美國

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