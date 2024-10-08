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藝文教育前進嘉義偏鄉 阮劇團「小地方計畫」募資

中央社／ 嘉義縣8日電

阮劇團與嘉義縣6間國小合作「小地方計畫2.0」，要將戲劇文化帶入偏鄉學校，幫助孩子們培養自信與創造力，10月22日將啟動募資。

阮劇團今天在嘉義縣政府招商空間舉辦「小地方2.0偏鄉藝術教育計畫」說明記者會，阮劇團創辦人暨藝術總監汪兆謙、嘉義縣長翁章梁、民進黨籍立委陳冠廷等人與會。

汪兆謙接受媒體聯訪說，10幾年前就已推出類似的計畫，是以小型演出開始，經過疫情之後重新調整，推出進化版「小地方計畫2.0」，前進到嘉義資源缺乏、需要幫忙的偏遠地方。

汪兆謙強調，這是一個長期且全面的計畫，並透過募資尋求各界的支持，社會大眾出資源、阮劇團年輕工作者在地方進行藝文教學，希望可以在台灣創造一個結合創新教育、藝術體驗的嶄新教案。

陳冠廷說，阮劇團做為嘉義在地劇團，不僅做表演，還深耕教育；有形資產如教育的硬體建設固然重要，但無形的藝術文化資產一樣重要，必須有阮劇團這樣的團體站出來推動。

嘉義縣教育處指出，阮劇團自100學年度起透過「小地方演出計畫」已深入66所學校，包括60間偏鄉小學與2間特殊教育學校，服務了1000多名學童。

阮劇團繼續這份使命，今年將深入6所學校，包含下潭國小、阿里山國小、港墘國小、東石國小、中和國小及灣內國小，讓偏鄉學童在戲劇中發現自我、成長茁壯，以創新教育形式解決社會架構造成的資源不均、制式化教育等議題。

「小地方計畫2.0」募資時間從今年10月22日至12月下旬止，阮劇團連絡電話05-2255895。

偏鄉學校 嘉義 文化資產

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