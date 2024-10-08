學校被當政策提款機 全教總籲班班有鮮乳改發「鮮乳券」

「班班有鮮乳」政策上路後，學校端反映造成行政負擔，對此，全教總召開記者會再次強調應落實行政減量。理事長侯俊良質疑，雖然政策立意良善，但為何農業部的政策要由學校端執行？他也呼籲政府不要把學校當政策提款機，支持酪農、讓學童補鈣可透過發放超商「鮮乳券」來達成，還不會像學校有配送問題。

全教總今天開記者會，侯俊良說，「班班有鮮乳」的政策推動目標是支持酪農、讓學童補鈣，但兩者無論如何都與學校無關，「為何是由學校端執行，導致現場忙碌？」

侯俊良表示，行政減量的議題已經講了很久，「班班有鮮乳」就是典型「行政增量」案例，以農業部為首，將政策強推到現場，造成行政量暴增、學校老師忙成一團。現在的教育講求專業分工，不應該再讓老師當交通警察、導護，甚至是保久乳分配員。

全教總建議，應該要即刻調整班班有鮮乳政策，改由發放「鮮乳券」的方式來支持本土鮮乳，降低學校行政負擔。侯俊良也說，超商不像學校會有冷鏈配送問題，又絕對可以負擔鮮乳的量，學童還可以把鮮乳帶回家中作為早餐。

立委葛如鈞指出，希望政府不要讓「多贏」政策變成「多輸」，班班有鮮乳的保久乳每瓶14元、鮮乳加上運送費是16元，價格無法反應成本，難做好保冷運輸，導致先前招標不順利，也有許多學校為了確保食品安全不選擇鮮乳，選擇保久乳。他呼籲政府，如果發現問題就不要硬推政策，該踩煞車就踩煞車，不要讓動輒幾年幾十億預算的政策倉促上路。

立委張宏陸也說，讓學生喝鮮奶是好的政策，但教育部和農業部之間的溝通協調出了一些問題，導致責任被加諸在老師身上，確實有要改進之處。此外，要讓班班喝鮮乳，經費就不要省，政策雖然要照顧酪農，但很多小型、在地酪農幾乎沒有機會提供鮮奶給學校，這都是可以檢討改進的。