紙風車永續啟航 逾200演員19日兩廳院廣場演出

「還有很多孩子沒看過」的平權信念召喚，紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程將於19日在兩廳院廣場啟動第3輪「永續啟航」，現場演員將超過200名，紙風車討喜角色將全數出動。

紙風車文教基金會今天舉辦宣告記者會，由紙風車兒童藝術工程發起人之一的吳靜吉、基金會董事蔡登俊、執行長張敏宜、紙風車劇團團長任建誠共同宣布「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程-永續啟航」即將啟動。

張敏宜表示，感謝外界響應，目前第3輪已經累積募款超過50場，將繼續為台灣孩子演戲。

根據紙風車368兒童藝術工程發布的新聞資料，第1輪319以及第2輪368一共演出777場，累積超過160萬觀眾，第2輪的捐款筆數共14萬2110筆，比起第1輪2萬6758筆大增；每人平均捐款金額為2705元，比第1輪每人平均捐款金額7902元減少。

張敏宜表示，紙風車368兒童藝術工程在沒有政府經費挹注之下，繞了台灣兩圈，演了777場，「整個社會願意一起支持，是社會進步的象徵」。

張敏宜說，第2輪共執行13年，小額捐款筆數大幅增加，「這表示有更多民眾響應這個文化行動，台灣人真的很良善，希望第3輪能有更多民眾以小額捐款支持」。

超捷國際物流董事長、紙風車文教基金會董事蔡登俊從2006年第1輪319工程就開始支持，至今18年，「我因為捐款紙風車變得有名。」蔡登俊說：「我過年回台南新化拜拜，有媽媽帶小朋友來說『謝謝』，說看紙風車演出是他們家最快樂的時候，我很感動。」

蔡登俊表示，紙風車368兒童藝術工程對社會貢獻多元，無論是以戲劇結合環保意識，增進孩子的創造力，到各鄉鎮免費演出，關心社會平等強化包容，加上捐款透明，執行成果公開等，十分符合企業ESG（Environment、Social、Governance），「我認為368兒童藝術工程是落實企業ESG的好夥伴」。

10月19日首演現場，紙風車台灣鄉村卡車藝術工程的「變形金剛」將演出藝術卡車的開台秀，由台灣特技團帶來精彩表演。接著卡車加入遊行的行列，和紙風車的動物好朋友、魔幻高蹺人等，為「台灣幻想曲」特別演出揭開序幕。

現場也將會有特別嘉賓，人稱「譚爸爸」的基督教醫院創辦人譚維義為偏鄉醫療奉獻長達30多年，他也將不遠千里，親自到現場為紙風車加油打氣。95歲醫師譚維義將不遠千里從美國回台響應，金曲獎得主蕭煌奇也將現場演唱「天若光」。