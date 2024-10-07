台灣AI聯盟修課人數僅近半 教育部：下學期拚5千人
教育部成立台灣大專AI學程聯盟，國民黨立委葛如鈞今天說，這學期開5300個名額，僅約2500人選課，中間落差大；教育部回應，將持續改善，下學期目標5000人修課。
立法院教育及文化委員會今天邀請教育部、農業部等單位進行專案報告，中國國民黨籍立法委員葛如鈞關注AI人才培育議題。
葛如鈞質詢時提到，行政院於9月通過5大信賴產業推動方案，希望打造台灣成為全球AI影響力中心，目標4年內培育20萬名相關數位人才；現在AI當道，為何一邊喊增加AI人才，但台大資工系碩士班114學年要增加招生名額卻被打回票。
葛如鈞指出，教育部成立台灣大專院校人工智慧學程聯盟，立意良善，但113學年第1學期有25校加入，預計開放5300個名額，但僅約2500人選課，中間存在很大落差；進一步看選課資料，跨校選課學生僅約1500人，跨校選課效應不如預期，應考慮調整跨校宣傳策略，或是否因該校有類似課程而導致產生排擠效應。
教育部長鄭英耀回應，教育部在系所增設招生名額時，會考慮教育品質，例如生師比等，須符合相關規定；台灣大專AI學程聯盟於這學期推出，有些學校較早開學，中間又牽涉採計和選課等問題，教育部未來會繼續努力，下學期目標設定5000人選課。
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