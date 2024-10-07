立委憂教師人力荒擴大 化學科新血2025年恐歸零

民進黨立委林宜瑾今天表示，中小學教師人力不足問題必須正視，有網友根據教育部資料估算，中等教育化學科新血老師可能於2025年歸零，教育部應設法提出因應方案。

全國中小學113學年於8月30日開學，開學前傳出多個縣市仍找不到代理教師，連六都縣市也不例外。民主進步黨籍立法委員林宜瑾今天在立法院教育及文化委員會質詢時，也關注教師荒議題。

林宜瑾提到，8月底開學前，很多學校在社群網站徵求代理教師，除了代理教師短缺，正式教師可能也面臨人力荒。有網友根據教育部師資培育統計資料推算，每年新增的中等教育共同學科老師越來越少，新血化學老師可能於2025年歸零，物理科、生物科可能分別於2027年、2028年歸零。

林宜瑾指出，現在教育線上的人力都在吃老本，包括教甄難考、年改造成教師退休年齡往後延、學校開缺少、行政業務繁雜、薪資不夠理想等因素，都可能導致教師荒。教育部應提出因應方法，例如增加公費生名額、降低教程學分、打開教師資格考窄門等。

教育部長鄭英耀回應，目前師資儲備仍有一定數量，而教師都非常專業，但也面臨許多挑戰，因應產業薪資結構改變、教師的社會聲望等影響，教育部也持續檢討，包括推動行政減量等，減輕教師負擔。

鄭英耀表示，教育部會和地方政府合作，在薪資待遇上適度支持教師，同時希望提升教師的社會聲望；在偏鄉師資培育上，也希望提供實體和線上並行等方式。