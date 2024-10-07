存放空間設備不夠 立委批「班班有鮮乳」困擾學校

紐西蘭鮮乳進口從2025年起降為零關稅，為減少對本土酪農產業的衝擊，農業部及教育部推動「班班有鮮乳」措施。立法委員今天在立法院質詢時指出，保久乳保存不易，質疑政策造成教學現場困擾，例如學校沒有足夠空間、冷藏設備存放乳品，且老師已經教學忙碌，還要管配送、盯學生喝完。

立法院教育及文化委員會今邀請教育部及農業部官員列席，就「班班有鮮奶整備及執行情形」進行專題報告，並備質詢。教育部長鄭英耀指出，鮮乳及保久乳的部分，地方政府已經陸續下單，乳品由得標廠商運送，學校可先溝通廠商協助分裝乳品；如果得標廠商有困難，會由學校協助分裝後送到班級，以確保各校在規劃時間內能飲用乳品。參與協助分裝人員將給予行政獎勵，並提供乳品，以利政策推動。

由於鮮奶保存不易，立委洪孟楷指出，如果鮮奶沒有在學校10點10分的大節下課送到，學校恐怕還得自己買冷藏設備來存放鮮奶。據了解，有國小因沒有設置廚房，無大型冷藏設備，擔心鮮乳到校後要趕在30分鐘內發放到班上讓學生喝完，所以全校選擇申請保久乳。

教育部日前調查，全台學校鮮乳、保久乳及含鈣豆漿需求占比分別為20.76％、75.77％及3.47％。立委柯志恩指出，當初教育部政務次長張廖萬堅曾說，班班有鮮奶是「2次鮮奶不會打折」、「只有偏鄉才喝保久乳」，如今超過七成學校喝保久乳。此外，老師每天教學忙碌，還要管配送、盯學生喝完，喝牛奶造成大量垃圾，沒有剪開清洗的話會發臭，甚至有些學生不愛喝會偷偷倒掉，造成浪費，要求教育部應解決問題。

立委萬美玲則說，根據共同供應契約，乳品每瓶採購價14元，鮮乳再加2元運輸費，這是非常低的價格，由於貨運運送經費不足，有些學校打算一個月送一次。但在萬美玲選區內，最大的學校一次就得送1000箱，學校根本沒有地方可以放，要求政策不應造成學校困擾。

鄭英耀坦言，確實造成一些困擾，在回應柯志恩時也表示會努力改善現況。萬美玲呼籲教育部，不能每次農業部丟出政策，就急就章配合。