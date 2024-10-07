班班有鮮乳上路 7縣市訂242萬瓶、逾7成選保久乳

農業部與教育部於113學年推動「學校採用國產可溯源乳品專案實施計畫」，農業部今天表示，截至10月1日，已有7縣市合計863校訂購，總數約242萬瓶（187瓶保久乳、55萬瓶鮮乳）。

因應紐西蘭乳品2025年輸台零關稅，將衝擊國產乳品生計，酪農產業及乳業界四處奔走提出建議，配套之一為提供國產鮮乳作為學校午餐飲用。立法院教育及文化委員會今天邀請教育部、農業部報告「班班有鮮乳整備和執行情形」。

農業部次長杜文珍指出，班班有鮮奶供應對象為全國公立國小及其共餐的附設幼兒園，乳品供應品項包括國產鮮乳和國產保久乳，如有乳糖不耐症的學童，則供應國產優質含鈣豆漿。

在經費部分，杜文珍說明，冷藏鮮乳每瓶補助新台幣16元，保久乳、含鈣豆漿每瓶補助14元，113年所需經費約7.1億元，114年經費約7.48億元。

杜文珍表示，截至10月1日，已有7縣市（基隆市、新北市、新竹市、彰化縣、台南市、高雄市、屏東縣）合計863校完成訂購，總訂購瓶數約242萬瓶（187瓶保久乳、55萬瓶鮮乳），訂購金額約3526萬元，上述乳品已於9月30日起陸續送達學校。

教育部長鄭英耀提到，教育部於7月22日調查各縣市乳品需求，鮮乳、保久乳、含鈣豆漿的需求分別為20.76%、75.77%、3.47%，鮮乳和保久乳已於9月23日上線至「國產乳品共同供應契約」平台，國產含鈣豆漿將於決標後開放訂購。

鄭英耀表示，學校辦理交貨查驗時，針對包裝不完整商品，應請廠商立即更換，農業部或相關主管機關將辦理貨源或食安抽驗，若違反食安法，將依契約和相關規定辦理；教育部也於「教育部校園食材登錄平台」設有學童乳品專區，提供家長瞭解相關資訊。