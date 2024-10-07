文化等4校短報招生缺額懲處本周出爐 校長最高罰150萬

文化、真理、佛光、大葉等4所大學，日前被爆出短報缺額、疑美化招生情況。教育部今表示，因颱風假延宕，針對校長的懲處預計會在本周送達，額度最高為150萬元，若校長不服可依法提起行政救濟。

4所私立大專校院日前被爆出未如實將今年繁星推薦、申請入學招生管道缺額回流到分發入學，疑美化招生缺額。事發後真理大學前校長陳奇銘遭董事會解聘，佛光大學前校長何卓飛請辭，文大董事會表示將懲處校長王子奇，大葉大學也有教職員呼籲校長方文章下台。

至於教育部如何懲處，教育部高教司長廖高賢今出席立法院教育及文化委員會前接受媒體聯訪，指出懲處將有兩種，一種是針對學校進行私校獎補助、招生名額的扣減；另一種是針對校長的行政裁處，因校長是綜理校務的負責人，裁罰金額原則上是校長個人要付，公文上也會敘明校長繳交裁罰款項方式。雖然已有兩位現在不是校長，但因為當時是以校長身份做出招生決策，所以還是依照規定裁處。

廖高賢表示，兩周前已收到最後一所學校校長的陳述意見書，經意見書及了解學校行政作為，會根據私校法第80條第一項第一款進行裁處，額度如同法規所敘是30萬到150萬。由於上周有颱風假，裁處預定這周送達4位校長，如果校長收到後不服，依法可提起行政救濟。