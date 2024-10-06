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台師大攜龍泉商圈辦開學季活動 邀民眾享音樂饗宴

中央社／ 台北6日電

台師大與台北市師大龍泉商圈促進會攜手辦理「師大龍泉好康龍厚禮開學季」活動，邀請國際學生帶來異國文化的精彩演出，今晚由師大管樂隊登場，邀請市民聆聽音樂饗宴。

台灣師範大學今天發布新聞稿指出，1956年秋季成立、附屬於台師大的國語教學中心，是全台最大的華語教學單位，平均每年吸引全球逾80個國家、上看8000人次的外籍生來學習華語。

台師大與台北市師大龍泉商圈促進會合作，於昨天和今天辦理「師大龍泉好康龍厚禮開學季」活動，今年以「國際文化」為主題，開幕式邀請國際學生帶來異國文化特色的精彩演出。

台師大學務長林玫君表示，「國際知名的大學，周邊都有知名的商圈」，台師大一直保持與社區間的緊密連結，不管是資源共享、產學合作、或是共創文化氛圍，此次活動也邀請許多社團表演，展現校園多元的社團活力。

台北市商業處副處長江美玲提到，商業處自102年起挹注資源，輔導商圈自主辦理活動，串聯在地店家及學校組織，打造在地商圈特色；師大龍泉商圈食衣住行機能俱全，還有來自世界各地的外國學生，形成生活便利、文化多元的大學城，讓到訪遊客能完整體驗到台灣的便利和魅力。

台師大指出，昨天傍晚開幕活動有馬來西亞學生展演傳統武術、宏都拉斯學生用變裝秀表現傳統文化、印尼學生用歌聲展現特色文化、緬甸學生身穿傳統服飾舞出潑水節舞蹈，師大嘻哈社及吉他社則用音樂表現台式熱情，一同歡慶開學。

現場還有紅包牆抽抽樂，掃描QRcode至指定貼文按讚即可抽獎，有機會獲得商圈消費抵用券；今天傍晚5時30分至8時30分將由師大管樂隊擔綱演出「雙十饗宴」，邀民眾共享音樂饗宴。

台北市師大龍泉商圈促進會理事長許勝雄表示，師大龍泉商圈歡迎在台國際學生、外籍人士及遊客前來，感受師大龍泉商圈的獨特魅力；今年活動不僅強調國際文化交流與融合，更融入ESG環保理念，只要攜帶5個廢寶特瓶，就可兌換衛生紙一串，期待喚起參與者對環保的重視。

北市 台師大 音樂

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