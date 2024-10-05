回響／國中小校舍抗震重建 教育部再爭取投入350億

本報日前報導，我國老舊校舍逾萬棟，超過50年屋齡的校舍就有約2200餘棟，政府雖有防震係數補強措施，但外界認為治標不治本。教育部表示，已向行政院爭取新的「公立國民中小學老舊校舍拆除重建計畫」，預計投入新台幣350億，再加速校舍整建工程，保障師生安全。

教育部強調，88年發生921地震後，內政部修訂《建築物耐震設計規範》，大幅提高耐震設計要求，包括強化結構連接和使用更優質的建材。因此，教育部校舍耐震能力改善相關計畫是以88年12月31日前興建的教學使用校舍為對象，對此進行全面性耐震能力評估，並建置校舍耐震資料庫掌握各棟校舍耐震能力履歷。

教育部表示，透過「現地普查」、「初步評估」、「詳細評估」、「設計」及「工程」等作業確認校舍耐震能力，也逐步篩選出耐震力不足的校舍。至111年底最後一期專案計畫結束，現行公立高中以下學校教學使用校舍皆符合內政部建築物耐震設計規範，共完成公立中小學校舍補強6691棟及拆建2097棟。

教育部說明，因111年底已完成「88年前興建，且有耐震風險之教學使用校舍」補強及拆建，自112年起，老舊校舍整建所需經費由行政院編列補助各地方政府辦理。112年至114年一般性補助款已編列81.2億元，其中114年編列27億元；另教育部亦編列公務預算約1.1億元，合計112年至114年編列82.3億元。

教育部也補充說明，考量建物維護及耐久性也是影響建築物安全的重要因素，校舍建築結構安全性可能因屋齡增加以及本身結構材質的不同，產生老劣化，或受地震、氣候等環境因素或人為使用因素而逐漸降低其安全性，加上近年芮氏規模6以上地震頻傳，校舍安全應再確認，因此爭取新計畫、加速校舍整建，若行政院核定經費，將與地方政府共同改善整體校園環境。