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國中小老舊校舍拆除重建 教育部爭取350億元經費

中央社／ 台北5日電

921地震後建築物耐震設計要求提高，政府清查須拆除或補強的國中小校舍共8788棟，已全數完成工程。針對後續需求，教育部已向行政院爭取新計畫，預計投入新台幣350億元。

近來颱風、地震等天然災害頻仍，國中小校舍安全屢屢成為討論焦點。教育部今天發布新聞稿指出，針對民國88年12月31日前興建的校舍，已經全面系統化清查，依照急迫性高低，於民國111年底前陸續完成補強6691棟、拆建2097棟，完成率為100%。

教育部指出，112年起，老舊校舍整建所需經費由行政院編列補助各地方政府的一般性補助款辦理，112年到114年政府共編列81.2億元，教育部另以公務預算編列1.1億元。

上述經費仍有不足，教育部指出，隨著校舍屋齡增加，會自然產生老化、劣化情形；也可能受地震、氣候等環境因素，降低安全性。

然而，教育支出經費每年都增加，已無額外預算支援老舊校舍改建，因此教育部已報行政院申請「公立國民中小學老舊校舍拆除重建計畫（114-117年度）」，爭取投入350億元經費，透過公共建設預算及行政院一般性補助款挹注，加速校舍整建工程。如果能獲行政院核定經費，將與地方政府共同協助改善整體校園環境。

地震 屋齡 教育部

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