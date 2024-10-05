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公費留學考試登場 359人搶161名額

中央社／ 台北5日電
教育部今天在台灣大學舉辦公費留考筆試。示意圖，非考生。圖／聯合報系資料照片
教育部今天在台灣大學舉辦公費留考筆試。示意圖，非考生。圖／聯合報系資料照片

民國113年公費留學考試筆試今天登場，共有359名符合報考資格的考生，將競爭161個預定錄取名額。今天上午到考率約8成，目前考場秩序良好。

教育部今天在台灣大學舉辦公費留考筆試，預計12月7日、8日面試。教育部表示，基於考試公平性，通過筆試考生都應親自參加面試，考生務必儘早規劃安排個人行程，避免面試時人在國外。

113年公費留學考試預定錄取名額共161名，與往年差異不大。包括一般公費生111名、勵學優秀公費生10名、原住民公費生20名、身心障礙公費生10名及赴新南向國家公費生10名。

如果順利錄取，攻讀人文類學群獎助年限最長4年、理工類最長3年，教育部將依留學國城市別提供不同標準生活費，最高可達每年美金2萬5000元（約新台幣80萬元）；學費補助方面，受獎年限4年總額上限為美金12萬元（約新台幣387萬元），受獎年限3年總額上限為美金9萬元（約新台幣290萬元）。

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