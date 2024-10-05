公費留學考試登場 359人搶161名額

她是00世代女孩，追星當迷妹是日常。這些，卻沒阻礙她發揮寫作的潛能。今年7月，台積電青年文學獎（以下簡稱台積電文學獎）公布得獎名單，這位年僅18歲的劉子新一次囊括三大獎，可說是台積電文學獎史上最大贏家...

2024-10-05 07:31