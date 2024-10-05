聽新聞
0:00 / 0:00

AI納入課綱？ 教團：先規畫配套

聯合報／ 記者張博瑞／台北報導
教育部日前表示，不排除微調一○八課綱，納入ＡＩ。 （示意圖） 記者余承翰／攝影
教育部日前表示，不排除微調一○八課綱，納入ＡＩ。 （示意圖） 記者余承翰／攝影

教育部長鄭英耀日前表示，不排除微調一○八課綱，納入ＡＩ（人工智慧）。教團提醒，技高與普高的ＡＩ教育不能如出一轍、課程規畫要有差異，相關配套教育部是否準備好了？否則如雙語教學，教師蠟燭多頭燒窘境又要發生。

大安高工老師陳睿家表示，ＡＩ納入課綱牽涉許多根本性問題，最關鍵在於，希望學生透過ＡＩ課綱學到哪些具體的能力？所以必須先清楚定義學習目標，再來設計有效的評量機制。否則在課程綱要、內容到範圍的規畫都還不夠充分的情況下倉促上路，只會徒增第一線教師的行政和教學負擔，學生也難以真正掌握ＡＩ的核心能力。

陳睿家也提到，ＡＩ納入課程後，可能會排擠重要科目教學時間，特別是技高，學生需兼顧專業群科的學習，若ＡＩ課程占用過多的資源或時間，是否會削弱他們在其他領域應學習的基本能力，這是需要慎重考量的。

全教總政策部副主任巫彰玫提醒，ＡＩ不應該被視為獨立學科，而是應融入各個專業領域，讓學生具備跨領域應用ＡＩ技術的能力，從而提升其在未來就業市場上的競爭力。課綱若確認有此微調方向，應及早規畫相關的配套措施，而非匆促上路，否則教師會無從下手、整個計畫也會成為四不像。尤其是在專業群科師資增能部分，應有更完整計畫，才能真正落實於教學，並朝預期目標邁進。

全中教理事長史美奐則認為，課綱微調的可能性，要看ＡＩ是預計放在額外外加的課程，還是要加入課綱的條目、融入課程。若是前者，則相對容易，若是後者，要克服較多條件，相對困難。

AI 教師 教育部 課綱

延伸閱讀

立委指剴剴案兒盟諸多缺失 卓榮泰：政府會做好監督

SUPER教師獎頒獎 教長曝曾說「我來鼓掌非砍人」 教團籲落實行政減量

校長也要學AI 加強數位教學效率

問ChatGPT「教育部長鄭英耀是怎樣的人」鄭英耀：第一段資訊完全錯誤

相關新聞

高中職開AI課 技高：應結合學科

教育部近來力推ＡＩ教育，高中職ＡＩ多元選修課程今年上路，第一波有廿三所高中職加入，本學期僅開「Python AI 實作入...

AI納入課綱？ 教團：先規畫配套

教育部長鄭英耀日前表示，不排除微調一○八課綱，納入ＡＩ（人工智慧）。教團提醒，技高與普高的ＡＩ教育不能如出一轍、課程規畫...

班班喝鮮乳 新北、竹市、嘉市上路

「班班喝鮮乳」政策上路，各縣市搶乳源，新北市9月底已有學生喝到鮮奶，新竹市及嘉義市國小與幼兒園昨天全面上路。竹市府表示，...

彰化唯一偏鄉學校學生總量管制 縣府修跑道改善運動品質

彰化縣竹塘國中PU跑道使用約22年，縣政府自籌經費600萬元整修跑道和田賽練習場地，縣長王惠美今主持啟用典禮後稱讚竹塘國...

班班喝鮮奶 嘉義市國小及附設幼兒園學童今起喝鮮乳

嘉義市政府配合農業部與教育部「學校採用國產可溯源乳品專案實施計畫」，完成數量調查及下單程序，依據「班班喝鮮奶」政策，各國...

少子化彰化偏鄉小校翻倍 縣府調整廢校標準免剉著等

少子化持續衝擊彰化縣，本學年約10所國小全校學生人數不滿40人，踩到廢校底線，校長和教職員「剉著等」，縣政府決定調整廢校...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。