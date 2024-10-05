AI納入課綱？ 教團：先規畫配套

教育部長鄭英耀日前表示，不排除微調一○八課綱，納入ＡＩ（人工智慧）。教團提醒，技高與普高的ＡＩ教育不能如出一轍、課程規畫要有差異，相關配套教育部是否準備好了？否則如雙語教學，教師蠟燭多頭燒窘境又要發生。

大安高工老師陳睿家表示，ＡＩ納入課綱牽涉許多根本性問題，最關鍵在於，希望學生透過ＡＩ課綱學到哪些具體的能力？所以必須先清楚定義學習目標，再來設計有效的評量機制。否則在課程綱要、內容到範圍的規畫都還不夠充分的情況下倉促上路，只會徒增第一線教師的行政和教學負擔，學生也難以真正掌握ＡＩ的核心能力。

陳睿家也提到，ＡＩ納入課程後，可能會排擠重要科目教學時間，特別是技高，學生需兼顧專業群科的學習，若ＡＩ課程占用過多的資源或時間，是否會削弱他們在其他領域應學習的基本能力，這是需要慎重考量的。

全教總政策部副主任巫彰玫提醒，ＡＩ不應該被視為獨立學科，而是應融入各個專業領域，讓學生具備跨領域應用ＡＩ技術的能力，從而提升其在未來就業市場上的競爭力。課綱若確認有此微調方向，應及早規畫相關的配套措施，而非匆促上路，否則教師會無從下手、整個計畫也會成為四不像。尤其是在專業群科師資增能部分，應有更完整計畫，才能真正落實於教學，並朝預期目標邁進。

全中教理事長史美奐則認為，課綱微調的可能性，要看ＡＩ是預計放在額外外加的課程，還是要加入課綱的條目、融入課程。若是前者，則相對容易，若是後者，要克服較多條件，相對困難。