高中職開AI課 技高：應結合學科

教育部近來力推ＡＩ教育，高中職ＡＩ多元選修課程今年上路，第一波有廿三所高中職加入，本學期僅開「Python AI 實作入門課程」一門課，不過高職認為，課程設計並不符技高教育的目標，缺乏與專業學科的融合。

對此，教育部坦言，目前高中職對於ＡＩ素養有深入了解且具備設計ＡＩ課程能力的師資有限；教育部政次葉丙成則在臉書上表示，下學期將規畫開更多厲害的多元選修課，讓各地的孩子都修得到好課。

根據教育部規畫，高中職ＡＩ多元選修課程本學期僅開設「Python AI 實作入門課程：從生活議題到實戰應用」一門課，供學生自由選修，學生在課程內可開發出簡單的對話機器人，或是透過文字探勘分析社交媒體上對特定事件的風向。

不過大安高工校長楊益强表示，目前教育部在推的ＡＩ教育仍是以應用為主，但技高辦學的目的是要訓練學生在使用專業技術的精熟度，如何將ＡＩ技術融入在專業科目、強化學生的專業，以提升附加價值，這是高中、高職要做出區別的部分。

楊益强說明，以冷凍科系為例，如果能夠透過ＡＩ大數據，幫助學生在最短時間、最低材料費成本，深化學習電焊、氣焊等核心技術，那對學生來說就是如虎添翼，也是技高使用ＡＩ技術的目的。

彰化高商老師巫彰玫則說，技高教育的目標在於強調技術實作和職業導向，特別是專業技能的實踐應用，而非僅注重理論知識。

她提到，技高的ＡＩ教育應特別注重行業需求，每個科的ＡＩ課程應與專業技能緊密結合。例如機械科的ＡＩ課程可包含機器視覺和自動化系統，確保學生在學習專業知識的同時，也掌握ＡＩ應用技術。

教育部坦言，目前仍在試辦期間，本學期開設的Python AI實作入門課程，主要是讓高中學生理解ＡＩ技術的生活化運用，並搭配Python程式碼實作來理解ＡＩ技術的工作原理。國教署預計下學期將開設人文社會科學多元選修課程，以提供學生探索與了解不同領域的學習內容。