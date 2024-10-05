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班班喝鮮乳 新北、竹市、嘉市上路

聯合報／ 記者巫鴻瑋趙容萱鄭國樑林佳彣江婉儀／連線報導
「班班喝鮮乳」政策上路，新竹市國小學生昨天喝到鮮奶了。圖／新竹市府提供
「班班喝鮮乳」政策上路，新竹市國小學生昨天喝到鮮奶了。圖／新竹市府提供

「班班喝鮮乳」政策上路，各縣市搶乳源，新北市9月底已有學生喝到鮮奶，新竹市及嘉義市國小與幼兒園昨天全面上路。竹市府表示，經調查13%選鮮奶、80%保久乳、7%豆漿，可能因為無冷鏈設備與保存不易，多數都選保久乳。

各地學童喝到鮮奶的時間不一致，喝到的次數也不同。中市教育局表示，中市9成3學校都選喝保久乳，但供應量有限，每周供應1次，但鮮奶每周可喝2至3次。北市教育局表示，確定供應時間未定，但本月可喝到，本學期保證達政策標準44次。

新竹市代理市長邱臣遠昨到港南國小，與學童一起喝鮮奶。邱臣遠說，10月規畫4次，總計採購12萬瓶，不喝乳製品可改喝豆漿，但中央標案尚未發包，市府自籌12萬元讓孩子同步喝；他呼籲中央，將鮮乳入校後的冷鏈納入補助。

北市教育局表示，本月就可喝到，但廠商下單須7個工作天才能到貨，確切時間尚無法確定，依中央政策，會確保本學期飲用達44次。

新北市教育局表示，經統計有21萬學生需求量，9月30日開始配送，原則上是1周喝2次，每個月每人喝8罐，不論鮮奶、保久乳或豆漿；新北每月需要160萬罐，擔心供應不足，已請廠商盡量配合，也向中央反映。

台中市教育局表示，目前作業中，預計14日起可喝到，但保久乳每周供應1次，鮮乳每周2次，豆漿因為中央標案尚未完成，目前無法供應。中市學校表示，保久乳、鮮乳供應次數有別，當初說明會都已提過，大家可接受。

桃園教育局表示，預定10月下旬實施，有4300名學童乳糖不耐，將提供含鈣豆漿。新竹縣教育局長楊郡慈說，正洽談採購，最快14日起供應，目標是每周不只喝到1次鮮乳。

教育局 豆漿

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