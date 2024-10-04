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北美館「飛地」展 觀跨世代女性藝術家創作心事

中央社／ 台北4日電
台北市立美術館推出展覽「飛地：一部自傳的誕生」，聚焦不同世代女性藝術家的作品與生命故事。圖為韓國女性主義藝術先驅尹錫男1998年作品「粉紅色的房間 III」。圖／北美館提供
台北市立美術館推出展覽「飛地：一部自傳的誕生」，聚焦不同世代女性藝術家的作品與生命故事。圖為韓國女性主義藝術先驅尹錫男1998年作品「粉紅色的房間 III」。圖／北美館提供

由策展人蕭琳蓁策劃，台北市立美術館推出「飛地：一部自傳的誕生」，聚焦1950年代開始展露頭角，或於70至90年代接受國際藝術思潮洗禮，以及X世代後的女性藝術家作品。

北美館館內策展人蕭琳蓁表示，「飛地」意指一個國家境內存在不受主權管轄的土地，展覽藉用「飛地」兩個字，以此比喻創作者獨立於外部環境的意識空間，在現實中保持心靈平靜的內在狀態。

根據北美館今天發布的新聞資料，這次的展覽靈感來自英國女作家維吉尼亞．吳爾芙（Virginia Woolf）的散文集「自己的房間」，指出在女性多重身分之中，附屬角色經常優先於自我，希望女性應從爭取屬於自己的空間開始，獨立思考、自由創作。

展覽結構以女性文學「自傳體」為架構，參照吳爾芙長篇小說「燈塔行」，借用「窗」、「歲月流逝」與「燈塔」3個篇章延伸成展覽子題，分別探討日常生活的真實、時光的變遷與生命意義的追尋，邀請觀者隨作品探尋藝術家的生命故事。

這次展出北美館典藏共28名藝術家、112組件作品與文獻，其中包括韓國女性主義藝術先驅的尹錫男（Yun Suknam）1998年作品「粉紅色的房間 III」，這是第1屆台北雙年展後蒐購之作，以不穩定的粉紅色體現家庭主婦所經歷的不安。

吳瑪悧1997年的影像裝置「墓誌銘」原為紀念228事件50周年製作，試圖藉由事件受害者女性家屬的故事來探討女人於歷史事件的角色。王雅慧2005年作品「日光下的靜物」藉著數位手法使光線與空間的邊界緩慢移動，擬造出時間流逝的靜謐空間。

北美館「飛地：一部自傳的誕生」將於10月05日到12月15日展出，地點在台北市立美術館一樓1A、1B展覽室。

房間 粉紅色 藝術家

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