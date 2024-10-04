瞿春泉領軍「好市成雙」北市國與桃市國攜手獻藝

暌違6年，台灣最資深的台北市立國樂團與最年輕的桃園市國樂團將再度攜手合作，共演「好市成雙」音樂會。北市國團長鄭立彬表示，期待透過共奏增進國樂界交流精進的機會與典範。

鄭立彬表示，這場音樂會充滿多重意義，其中擔任指揮的瞿春泉曾經是北市國的首席指揮，現為榮譽指揮，近年來也多次執棒桃市國，為其發展奠定基礎，與兩團都關係深厚。

鄭立彬說，今年是北市國成立45周年，桃園市國樂團則成立8年，一個是最資深的國樂團，經驗豐富；一個是最年輕的國樂團，活力十足，兩團團員間多有師生關係，或是學長姊關係，情誼深厚，這份默契也將反映在演出之中，為樂迷帶來精采的饗宴。

台北市立國樂團今天發布新聞稿表示，北市國樂季節目在鄭立彬的統整規畫之下，未來每年將以1名國樂作曲家為核心，期望讓大家更深入認識這些台灣當代國樂大師及其作品，今年新樂季首要介紹的就是瞿春泉。瞿春泉是傳藝金曲獎、台北文化獎得主，也以深厚的音樂素養優游兩岸4地國樂界。

這場音樂會以瞿春泉的編創名曲為主，包括以客家嫁娶曲調改編的「新編大埔調」、講述少林禪武精神的「少林魔杖」與楚漢相爭之悲的「美人花─虞姬」，展現瞿春泉對於國樂編創與地方曲韻的精準掌握。

除此之外，這次音樂會的獨奏家都來自雙團成員，包括桃市國樂團首席張維紜與北市國二胡首席黃湞琪，兩人將共演作曲家吳華以七仙女和董永淒美故事為主題的雙二胡協奏曲「天仙配」幻想曲。桃市國吹管首席黃俞鈞也將與北市國琵琶首席鄭聞欣同台，演出作曲家李博禪的「聽香」笛與琵琶雙協奏曲。

台北市立國樂團與桃園市國樂團「好市成雙」音樂會將於10月6日演出，地點在台北市中山堂中正廳。