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工會指95%教職員認校長不適任 文化大學：尊重

中央社／ 台北4日電

中國文化大學招生名額未確實回流惹議，高教工會文化分部今天公布一項調查指出，95%教職員認為校長王子奇不適任。校方則說，不了解調查方法，但尊重各界指教。

113學年度分發入學日前放榜，在各校積極調控招生名額下，今年度各校缺額總計2505個，是近4年最低。然而，教育部查出中國文化大學（台北）、佛光大學（宜蘭）、真理大學（新北）、大葉大學（彰化）等4校未確實將繁星、申請缺額回流到分發入學。

事發後，文大校長王子奇以公開信向教職員道歉，文大校友總會則於9月19日發布聲明，呼籲校方主動說明決策始末，並盼董事會落實監督取巧投機的行為。

高教工會與工會文大分部推動「文大校長治校滿意度」調查，發送問卷到文大教職員信箱，共回收359份問卷，填答教師占全體教師比率約42%，填答職員占全體比率約36%。

調查結果顯示，95.5%教職員認為王子奇不適合繼續擔任校長職務；94.8%認同近兩年缺額和註冊率的狀況，校長應負起責任；96.7%認同今年發生的招生名額未確實回流爭議，校長應負起責任。

上述調查也設計開放式留言，工會指出，留言充滿對學校發展的憂慮，許多人認為校方決策過程缺乏民主參與，導致內部矛盾不斷加深；更嚴重的是，學校未能在資源分配和教學品質提升方面有所作為，導致文大競爭力持續下降。

對於工會公布的調查結果，文大校方今天以文字回應中央社指出，不了解調查對象、調查方法，因此無法表示意見，但尊重各界的指教與關心。

教師 文化大學 高教

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