「追星」是寫作動力！台積電文學獎史上最大贏家 她親吐心路歷程及理念

她是00世代女孩，追星當迷妹是日常。這些，卻沒阻礙她發揮寫作的潛能。今年7月，台積電青年文學獎（以下簡稱台積電文學獎）公布得獎名單，這位年僅18歲的劉子新一次囊括三大獎，可說是台積電文學獎史上最大贏家。更被網友冠上「怪物新人」稱號。不過，今年9月才要念大學的劉子新，跟時下少年少女一樣，喜歡追星，這如何成為她寫作動力來源？

眼前穿著綠色洋裝的女孩，素顏朝天，閃爍著怯生的眼神。但一談到文章的創作理念，劉子新的眼神堅定許多，開始侃侃而談，分享創作的心路歷程。

今年7月中，台積電文學獎公布得獎名單，「劉子新」這個名字閃耀其中，引起文學圈和網友一陣討論。劉子新一舉奪下三大獎項，包含短篇小說首獎、散文首獎，以及新詩優勝。一次囊括三項獎，讓劉子新成為台積電文學獎創辦 21 屆以來，史上最大贏家。

看似一夕之間變為眾所矚目的新生代作家，其實，劉子新並不是台積電文學獎的「新人」。從小就喜愛創作的劉子新，高中期間認真寫作、投稿，早在她高一和高二時，她就以〈二二春〉和〈三月的潮與熱〉，分別奪下台積電文學獎的散文二獎和短篇小說優勝，今年更因為一次囊括三獎而聲名大噪。

追星是最大創作動力，寫出糾結痛苦

在文學獎的光環下，劉子新其實跟時下年輕人一樣，「追星」成為一種生活日常，準時上線觀看偶像團體的直播演出，櫃子裡滿滿都是偶像周邊產品。

講到投稿文學獎原因，劉子新羞澀地說，「其實一大部分是為了追星，」除了一圓文學夢，劉子新也為了籌措追星資金，希望能靠筆桿賺錢買偶像男團的周邊商品，更期待飛到日本看演唱會。

追星不僅是劉子新的創作動力，更是寫作的重要素材。偶像的一舉一動，總是牽動萬千粉絲們的心緒，劉子新講到自己喜歡的日本男團King & Prince，語帶無奈，她最喜歡其中兩位團員：平野紫耀和永瀨廉，但因著平野紫耀的退團，四分五裂的不只是團體，還有千萬粉絲的心。

劉子新身為兩位成員的「CP粉」心碎又無奈，不知道是否該繼續支持King & Prince，她甚至在這次得獎感言中，寫下對平野紫耀和永瀨廉的感謝：「沒有你們就不會有這篇，雖然你們常常讓我很痛苦就是了。 」作為粉絲，劉子新坦然面對追星過程的複雜感受，甚至是痛苦，「但也因此我能繼續創作，寫下這種糾結，」劉子新深刻地說。

「『你知道嗎？很像異地戀被分手的感覺。』我和 L 說。以前我很常因為忘記他的9點是我的8點而錯過直播，在他離開公司的那天晚上11點整我刷新了官網，他就在藍色圈圈跑完後瞬間消失。我想我還是一直沒有習慣，沒有習慣我與他之間的時差、沒有習慣夢的宿主早就離開。」劉子新以精準的文字，道出迷妹追星的甜蜜與苦澀。

追星不僅是劉子新的創作動力，更是寫作的重要素材。遠見記者李加祈攝影

追星感受連結個人生活，虛實切換

在散文作品〈天鵝踩破湖水〉中，劉子新寫道一次和家人登山健行過程中，她戴著耳機，看著手機屏幕裡偶像團體的演唱會直播，看似所踏出的每個步伐都有偶像的陪伴，但，她卻同時有著想逃避面對男團成員離散的無力。

自從喜愛的偶像退團後，劉子新一次次切換歌單，就是害怕面對「喜歡的團員們，現在卻不在一起了」這種失落，「其實對於偶像，要避而不見算容易的，我們本就是最遠也最近的陌生人，」劉子新寫出與偶像最遠又最近的距離。

而這種沮喪無力，不只存在追星過程，當時高三面對升學壓力、人生方向的抉擇，劉子新同樣茫然。

「為了能播放 CD，前幾個月我的房間添置了一台 CD 播放器，那機器運轉前會發出像是哽咽的聲音，就像早將我靈魂的一角攪進去似的，我安靜地聽著、聽著，我卻變得愈來愈少。

茫然好像也是一種痛覺。

一直以來我努力撥開迷霧想要找到方向，可是一切都好像那天在破敗的山道裡的、斷斷續續的音訊，就這樣一圈、又一圈頹然且孤獨的繞著。」

台積電文學獎散文組評審簡媜在評語中提到，〈天鵝踩破湖水〉將戶外探索出路與戴耳機觀看網路直播連結，呈現開放與封閉兩種意象，實與虛的對照，設計恰到好處。

劉子新追星的情緒感受引起許多讀者的共感，有同樣是男團粉絲的網友留言：我也討厭看重播，總覺得不是那個跟他們（偶像團體）一起過的當下，就不一樣了。

創作不像數學有標準答案，懷著焦慮卻繼續寫下去

對劉子新而言，作品獲獎開心之餘，心底也藏著不少擔憂。

面對「怪物新人」、「文壇新秀」這些稱號，劉子新不斷強調著自己的侷限，「我真的是一個很普通、很愛焦慮的人，」她認為自己就只是一個努力用文字表達的創作者，也不確定這條文學路會走多久、多長。

劉子新很大的焦慮來源是創作的不可測因素，「它（創作）不像數學考卷，有標準規律和答案，」劉子新舉例，每篇文章定稿就是完成 90%，「剩下的 10% 要看文章跟讀者的互動，這不是我能控制的，」劉子新坦言。

即使有創作靈感枯竭期、擔心讀者無法產生共鳴等焦慮，但劉子新依然持續創作，因為寫作本身就是她的抒壓方式。很多焦慮、情緒都可以寫下來，不限定是文學體裁，也不一定要人懂。除了文學創作，劉子新也在網路書寫同人文，任想像和情感奔馳，在創作過程得到喜悅與滿足。

持續寫作，寫出屬於自己的故事

9月開始，劉子新以大一新鮮人身分，進入台師大國文系，「我不知道哪天自己會突然沒靈感了，但我現在仍然想繼續寫下去，」懷著最大的焦慮，卻同時被它推著往前行，劉子新繼續在這條執筆路上。

【劉子新】 • 出生：2005年 • 學歷：嘉義女中畢業，目前就讀台師大國文系 • 得獎：第21屆台積電青年文學獎小說首獎〈白腳底黑貓〉、散文首獎〈天鵝踩破湖水〉、新詩優勝〈蟲群〉；第20屆台積電青年文學獎短篇小說優勝〈三月的潮與熱〉；第19屆台積電青年文學獎散文二獎〈二二春〉

（本文出自2024.10.03《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）