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班班喝鮮奶 嘉義市國小及附設幼兒園學童今起喝鮮乳
嘉義市政府配合農業部與教育部「學校採用國產可溯源乳品專案實施計畫」，完成數量調查及下單程序，依據「班班喝鮮奶」政策，各國小及附設幼兒園學童，今天山陀兒颱風警報解除，恢復上班上課，學童喝到鮮乳，開心說，「好好喝喔！」10月共計可喝到11次。
嘉義市國小因位置集中、交通方便，無運送困難，先以「國產鮮奶」為主要供應品項，讓學童上課也能喝到冰冰涼涼的鮮奶，透過學校營養教育宣導，提醒包裝飲品應在開封後30分鐘內飲用完畢，避免室溫久置防細菌滋生，造成食安問題，市府將利用不良反應回報單，掌握各校飲用狀況，適時調整品項。
教育處說，嘉市各國小每周原提供1至2次乳製品，各國小及附幼學童在「班班喝鮮乳」政策下，每周飲用乳品頻率最高將可達4次以上，經由增加學童每周飲用鮮乳的次數，提升鈣質補充效果。
市長黃敏惠說，學校採用國產可溯源乳品專案實施計畫，預計113學年度第1學期供應各國小及附幼乳品共計44次，平均每周可喝2次，因乳糖不耐症無法飲用鮮乳學生，可選擇含鈣豆漿替代。國產乳品供應品項有鮮乳、保久乳兩種，兩者雖因包裝及殺菌方式不同，有保存期限差異，但營養價值並無分別。
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