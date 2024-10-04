班班喝鮮奶 嘉義市國小及附設幼兒園學童今起喝鮮乳

嘉義市政府配合農業部與教育部「學校採用國產可溯源乳品專案實施計畫」，完成數量調查及下單程序，依據「班班喝鮮奶」政策，各國小及附設幼兒園學童，今天山陀兒颱風警報解除，恢復上班上課，學童喝到鮮乳，開心說，「好好喝喔！」10月共計可喝到11次。

嘉義市國小因位置集中、交通方便，無運送困難，先以「國產鮮奶」為主要供應品項，讓學童上課也能喝到冰冰涼涼的鮮奶，透過學校營養教育宣導，提醒包裝飲品應在開封後30分鐘內飲用完畢，避免室溫久置防細菌滋生，造成食安問題，市府將利用不良反應回報單，掌握各校飲用狀況，適時調整品項。

教育處說，嘉市各國小每周原提供1至2次乳製品，各國小及附幼學童在「班班喝鮮乳」政策下，每周飲用乳品頻率最高將可達4次以上，經由增加學童每周飲用鮮乳的次數，提升鈣質補充效果。