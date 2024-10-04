高教工會調查：95%文大教職員質疑校長不適任、逾6成評丁等

本報日前踢爆文化大學於考試分發短報回流名額，引起校友和學生議論。高教工會今天公布「文大校長治校滿意度」調查，高達95.5%教職員表達「不同意」王子奇適合繼續擔任校長職；高達63.5%教職員對王子奇近兩年來治校評「非常不滿意」，績效不及格，考績給校長丁等。

教育部日前證實文化、大葉、佛光、真理等四所大學短報113學年招生名額，對此，由文大校友總會日前也召開理監事會議，罕見呼籲校方應開誠布公道歉，決策者則應知所進退。

高教工會表示，短報事件重創學校公信力，教職員更是無比心痛。又過去一兩年來，學校高層忽視基層教職員聲音強推諸多不當政策、管理作風專斷，高教工會文大分部陸續收到教職員反應，希望於校長王子奇上任2周年之際，透過「校長治校滿意度」調查讓教職員表達感受，並於今日公布調查結果。

工會調查分為三項，對於王子奇領導下學校各方面發展與績效一項中，高達95.5%教職員「不同意」於王子奇領導下，未來值得期待；96.7%教職員也不同意，少子化下王子奇政策有助改善文大形象；95.6%教職員不同意，王子奇有將資源挹注到改善環境、提升教學品質。

另管理作風與感受一項調查則指出，96.4%教職員不同意王子奇會公正無私的處理人事任命和聘任；95%不同意有話直說，而不用擔心遭到不利對待。

至於對校長適任度一項，更有95.5%教職員表態王子奇不適合繼續擔任校長，94.8%職員則認為近兩年來文大缺額率或新生註冊率，跟私立大學優久聯盟差距愈來愈大，校長應負責。

高教工會也公布一份教職員工想對校長說的話，有教職員表示，「請知所進退，不要再戀棧大學校長職位。」也有教職員談到，「勇於認錯下台，還給文大寧靜的空間。」更有教職員直言：「臉皮比鋼鐵板還要厚。」、「要務實，少幻想。」但其中也有鼓勵，認同校長的變革，幫王子奇加油打氣。

高教工會表示，文大教職員對王子奇的領導風格和治理能力普遍感到失望，不僅來自單一事件，而是長期累積的後果。調查也揭示教職員感受過去兩年的施政中，校方未能有效處理少子化的挑戰，也未能建立起公平透明的管理機制，使得內部矛盾不斷加深，凸顯了學校的治理危機。