鹿樂平台為偏鄉引入資源 媒合超過3600名志工

偏鄉學校教師流動率大，教育資源也較稀少，教育部於104年起推動「鹿樂平台」，以促進社會參與的方式，鼓勵志工到偏鄉協助教學，目前已媒合超過3600名志工。

教育部今天發出新聞稿，鹿樂平台是以「小校許願、大眾提案、企業合作」3種模式，搭建城鄉間的橋梁，建立更全面的教育支持網絡。例如學校可徵求課輔或社團志工，視情況提供三餐、住宿、交通費等，鼓勵大眾投入。

另一種模式是由志工方主動提出，例如個人志工蔡少農以「歸來是少年」為題，設計出「尋寶推理小神探」活動，在高雄市甲仙國小透過昆蟲生態教學、數位創意設計和尋寶推理等活動；跆拳道教練柯亭伃則將運動家精神帶入泰雅族部落，跨越文化隔閡，成功從外地人成為部落受認可的「老師」。

友達永續基金會為偏鄉學校提供免費科普課程和環境教育，讓學童有機會走出教室，在參訪活動中增加人生體驗。鹿樂也於107年起推動「好書覓良緣，教育無偏鄉」專案，串聯出版社提供公益書單與慈善主認購學校書籍，至今已累計捐贈102校近2萬冊優良兒童讀物。