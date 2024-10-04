颱風假打亂教學…學校追進度 彈性調整段考方式

颱風假打亂教學，加上下周國慶日，不少國、高中師生和家長擔心教學進度落後，影響接下來的段考成績。由於許多學校試卷已印好，有學校決定延後考試日期，或彈性調整計分方式。

北市成功高中校長劉晶晶說，校內成績會影響學生排名和後續繁星推薦等，颱風假後各科老師會舉行課評會，因考卷已出好，可能配分會有些調整，確保最大公平性。北市南門國中校長劉增銘表示，颱風來前各科老師就有開會討論，決定段考不改日期，依各科進度調整考試範圍，若考題超出授課進度，可能就不計分。

北市教育局中教科長黃喬偉表示，依時程，大部分學校都已出完考題，要更改考題比較困難，往例都以調整配分為主。

新北市板橋高中本月中旬將第一次段考，校長賴春錦說，距段考還有十天左右，老師會調整上課內容趕進度，因考試題目已完成命題，不會調整段考範圍。

新北市中山國中校長范筱蓉坦言，這兩天颱風假比較突然，老師會透過線上聯絡簿布達作業，讓學生複習，但家長還是會擔心孩子跟不上。新莊陳姓家長也說，颱風假孩子在家學習專心度下降，憂心段考成績不好看。

桃園國中校長蘇品如說，原則上段考時間不會改變；武陵高中校長林煥周也表示，段考時間和考試範圍不受影響，各學科會討論是否調整教學進度。

桃園市教師會、桃園市各級學校產業工會理事長陳俊裕說，段考成績涉及未來繁星推薦排序，影響學生權益非常大，學校可能要討論段考範圍是否減少，或日期延後。他說，段考日期順延需開校務會議決定，太勞民傷財，呼籲桃市府通知學校，由課發會決議取代即可。桃市教育局表示，正討論中。

花蓮女中原訂下周一期中考，決定順延一周，給師生充裕時間。苗栗縣連放兩天颱風假，建國、照南、竹南國中等多所學校也決定段考延後一周，建國國中校長方麗萍說，颱風假讓老師很緊張，尤其是社會課，一周只有一堂，少一天上課，進度差很大。