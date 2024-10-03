颱風山陀兒襲台11校受損 新北、高雄較多

颱風山陀兒侵襲台灣，根據教育部最新統計，截至今天下午3時，全台有11所學校受損，以新北市、高雄市較多，初估災損金額約新台幣82萬元。

教育部透過文字說明，截至下午3時統計，因颱風山陀兒傳出災情的共有11所學校，以新北市4校、高雄市3校較多；災損金額初估約82萬元，以新北市瑞芳國中災損56萬元最高，包括2、3樓3處雨遮板倒塌、校長宿舍外牆塌損等。

另外，高雄市愛群國小災損10萬元，包括2棵校樹、圍牆傾倒，樹木斷枝擊中車輛；同樣災損10萬元的高雄市小港國小，通學道樹木壓壞校內停車棚及籃球架等；新北市興華國小災損3萬元，包括校園周遭大榕樹傾倒，波及學校側門無法正常使用，電線被扯斷導致學校無電力供應。

教育部表示，上述災損為粗估金額，等待災後復原時，學校再依確切評估災損金額填報在教育部校安通報系統，經過各教育主管機關掌握確認後，將彙整正確災損金額陳報行政院。