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颱風假學校線上課追進度 教部：可彈性調整評量

中央社／ 台北3日電
教育部外觀。聯合報系資料照
教育部外觀。聯合報系資料照

受颱風山陀兒影響，各級學校停課2至3天不等，有學校改採線上課或指派作業以追趕教學進度。教育部今天表示，因應颱風假停課等情形，學校可彈性調整定期評量內容或方式。

受颱風山陀兒影響，各縣市於10月2日、3日連續停班停課2天，花東、離島、南部地區的部分縣市更是連續停班停課3天，也影響到各級學校的課程教學進度，包括國高中段考等。

近日有網友在社群平台分享，北市1日晚間宣布停班停課後，有部分北一女中學生返校拿課本；也有不少網友發文，雖然放颱風假，但老師安排線上上課或指派線上作業，如新竹高中、台南一中、高雄中學等校，還有網友直言，老師在疫情期間都學會線上上課這招，「讓颱風假都不颱風假了」。

教育部今天透過文字回應中央社記者，依據「高級中等學校學生學習評量辦法」及「國民小學及國民中學學生學習評量辦法」規定，學校如遇災害、傳染病，或其他重大變故致影響教學進度時，學校得以適當方式調整教學方式，並依學生學習狀況，輔以學習扶助作為支持措施。

針對學生、家長憂心考試受影響，教育部說明，依據上述辦法規定，學校因應颱風假停課等情形，可依權責彈性調整定期評量內容或方式；各校若調整考試日期及方式，應公開至學校網頁，並透過多元管道通知學生，確保充分傳達訊息。

台南市政府教育局指出，已授權各校視課程安排及學習狀況彈性調整段考時程，只要在原定段考時程前後1週完成即可。

新北市政府教育局也說，因颱風連放2天及後續國慶假日，教學進度恐趕不及，授權學校視校內課程進度，因地制宜妥為處理，可縮小考試範圍或更改考試日期因應 。

部分大學已從每學期18週制改為實施16週制，清華大學教務長巫勇賢告訴中央社記者，清大從這學期開始實施16週制，這兩天雖然因颱風而停課，但自從疫情期間開始，大學教師們都很熟練線上課程，相信老師們都會彈性調整。

巫勇賢提到，關於課程教學或考試進度，學校都交由老師自主調整，例如可透過預錄教學影片或線上上課等方式，來補足教學進度，老師也可根據實際上課進度去調整考試範圍，相信不會因為放颱風假，而影響到學生的學習權益。

停班停課 颱風假

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