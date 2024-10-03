文化部推廣文學閱讀及人文活動補助 即起受理申請

文化部公布114年「推廣文學閱讀及人文活動補助作業要點」，即日起至10月31日，採線上受理提案申請。

根據文化部發布新聞稿，民間豐厚多元文化力，是促進國家發展最佳驅動力，民間單位、團體或個人的提案，將有助於共同推廣閱讀及台灣文學創作、行銷，營造良好藝文發展環境，並提倡人文思想理念，促進多元文化發展。

文化部表示，本期受理114年度辦理的文學推廣、閱讀推廣及人文思想推廣相關計畫或活動，依法令設立登記或立案的法人、公私立學校、民間團體、公（協）會、商號均可提出申請。

此外，個人亦可申請文學推廣類「國際文學交流」、「辦理文學研究與調查計畫」及人文思想推廣類「推動或參與國際性人文思想相關會議或交流活動」3項；另外，為擴大效益，公私立學校則以補助「跨縣市活動」為限。

本次作業採線上申請，詳見網站https://grants.moc.gov.tw。