颱風山陀兒影響 教育部文藝創作獎延至18日頒獎

受颱風山陀兒影響，教育部今天表示，原定10月4日舉行的「113年教育部文藝創作獎頒獎典禮」，為確保受獎者的安全及交通順暢，將延期至10月18日舉行。

教育部今天發布新聞稿指出，113年教育部文藝創作獎頒獎典禮原定10月4日在台灣藝術教育館南海劇場舉行，此次頒獎典禮預計有全國各地逾50名受獎者及其家人一同出席，其中包括逾20名來自中南部及花東地區的獲獎者。

由於颱風山陀兒來襲，教育部提到，為確保受獎者的安全及交通順暢，並保障及期待所有受獎者能順利安全參加典禮，主辦單位決定將教育部文藝創作獎頒獎典禮延至10月18日下午2時在同地點舉行，並對此延期造成的不便表達歉意。

目前教育部文藝創作獎所有得獎作品已於「閱圖讀文雙獎聯展」中展出，展覽於9月28日至10月20日於台灣藝術教育館第1、2展覽廳舉行，有興趣的民眾可以至藝教館參觀欣賞。