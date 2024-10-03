快訊

山陀兒太猛別躲鐵皮屋！登陸前高雄再發國家警報「即刻避難」

總預算卡關被打成擋預算 藍營內鷹派鴿派拉扯

屏東安泰醫院火警重大傷亡！6人無生命跡象 1值班失聯員工尚未尋獲

颱風山陀兒影響 教育部文藝創作獎延至18日頒獎

中央社／ 台北3日電

颱風山陀兒影響，教育部今天表示，原定10月4日舉行的「113年教育部文藝創作獎頒獎典禮」，為確保受獎者的安全及交通順暢，將延期至10月18日舉行。

教育部今天發布新聞稿指出，113年教育部文藝創作獎頒獎典禮原定10月4日在台灣藝術教育館南海劇場舉行，此次頒獎典禮預計有全國各地逾50名受獎者及其家人一同出席，其中包括逾20名來自中南部及花東地區的獲獎者。

由於颱風山陀兒來襲，教育部提到，為確保受獎者的安全及交通順暢，並保障及期待所有受獎者能順利安全參加典禮，主辦單位決定將教育部文藝創作獎頒獎典禮延至10月18日下午2時在同地點舉行，並對此延期造成的不便表達歉意。

目前教育部文藝創作獎所有得獎作品已於「閱圖讀文雙獎聯展」中展出，展覽於9月28日至10月20日於台灣藝術教育館第1、2展覽廳舉行，有興趣的民眾可以至藝教館參觀欣賞。

劇場 教育部 颱風

延伸閱讀

颱風山陀兒挾帶強風 雲林累積停電逾1萬4千戶

颱風山陀兒釀停電修復逾8成 萬戶待復電屏東高雄為主

颱風山陀兒來襲 誠品、京站多據點正常營業

山陀兒颱風牛步化 台南市晚8點才宣布明天是否放颱風假

相關新聞

山陀兒來襲學校評量周受影響 高市教育局授權25日前完成即可

受山陀兒颱風影響，高雄市放3天颱風假，各級學校教學授課進度延後，教育局經調查評估後決定，各校這學期第1次定期評量周時程，...

人工智慧時代語言反而重要？他揭亞洲人學習痛點：藉AI學英文有優勢

來自美國、使用者突破千萬的應用程式Speak，以大語言模型為基底提供AI對話服務，正在撼動韓國與台灣的英文學習市場。創辦人認為AI時代下語言反而重要，且學習語言尤其重視真人互動。既然如此，為何這款以...

新北公托無接送區 校方同意給地仍無下文家長喊苦

新北市板橋國中附設公托幼稚園，但公托幼稚園大門位在巷弄內、雙向單線道家長無處可臨停，不僅家長苦周邊居民也困擾，但校方同意...

颱風假有人不喜歡 大學生今天有重要課、高中生改上線上課

山陀兒颱風在台中還沒帶來明顯風雨，到今天已連放二天颱風假，颱風假有人不喜歡，一名大學生說今天有重要課要上，再放假會「鼠掉...

台灣最有名的黑熊之死 「山神讓我寫的故事」她看見人間啟示錄

2022年5月，一隻編號568、被異地野放至南投丹大的台灣黑熊遭原民獵人槍殺，死於返回原棲地大雪山的路上。隔年，3名槍殺...

颱風假連3天 國高中網課趕進度

全台昨放颱風假，尤其南部台南、高雄等縣市接連三天放假，國、高中下周期中考、段考，接連放假讓師生及家長都緊張，為趕進度及讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。