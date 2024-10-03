創新教學社群計畫3年補助660萬 教保機構共學成長

教育部推動「創新教學社群計畫」，鼓勵教保服務機構共學，近3年補助逾新台幣660萬元，透過觀摩、輔導及工作坊等方式，建構社群學習文化，提升幼生學習環境及品質。

教育部今天發布新聞稿指出，為促進跨機構相互交流分享異質性實務經驗，教育部國民及學前教育署自111學年起推動「創新教學社群計畫」，社群成員由同縣市或跨縣市不同教保服務機構的教保服務人員組成，並指定社群內1名教保服務人員所屬的教保服務機構為中心機構。

國教署表示，透過教育部輔導計畫人才庫或幼兒園教保活動課程大綱社群帶領人擔任輔導人員，帶領其他教保服務機構共學，透過觀摩、輔導、工作坊及會議討論等，協助社群內其他機構提升課程與教學的品質，近3年已補助逾660萬元。

以台北市濱江國小附幼、台北市內湖幼兒園、新北市中和國小附幼及新北市信義國小附幼為例，濱江國小附幼為中心機構，建立教師跨縣市、跨機構共同備課及資源分享的機制。濱江附幼園主任李惠如表示，教師在輔導其他幼兒園的過程中，自我專業知能也獲得成長，並提升教學的反思能力。

參與計畫的南投縣魚池鄉明潭國小附幼教師也分享，在中心機構竹山國小附幼到園輔導及到其他機構觀摩的過程中，透過社群夥伴教學經驗分享，共同改善自身幼兒園教學環境，夥伴相互學習成長，在課程轉型路上更有信心且事半功倍。

國教署提到，教保服務機構以課程共備工作坊、教學觀摩、專業對話的方式，建立教師間互相支持與成長文化，並經由專家輔導與社群合作，激發教保服務人員的創新思維，建構自發、共學、共好的社群學習文化，有助於提升幼生學習環境及品質。