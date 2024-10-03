宜蘭推打鼓登山課幫重拾自信 助青少年尋生涯方向

教育部與地方政府合作，針對未升學未就業青少年辦理「青少年生涯探索號計畫」，宜蘭縣結合民間團體，透過打鼓、登山等課程，幫助青少年提升自信和成就感，重新找回人生方向。

教育部青年發展署今天發布新聞稿指出，教育部青年發展署自106年起與地方政府合作，針對15至18歲未升學未就業青少年辦理「青少年生涯探索號計畫」，透過個別諮詢、團體輔導、生涯探索課程或活動，及工作體驗等方式，協助在國中畢業後還沒找到明確學習或職涯方向的青少年探索自己，進而重回校園就學或進入職場就業。

為鼓勵公私協力、提升計畫效能，教育部自112年額外提供經費鼓勵縣市與民間團體合作，辦理多樣化且貼近青少年需求的生涯探索課程，陪伴在地青少年找到多元豐富的生涯發展可能性。

以宜蘭縣政府為例，結合中華鼓藝協會，透過長期打鼓訓練，讓每個青少年都有機會站上舞台，提升自信心；另外結合社團法人台灣生態登山教育協會，透過進入山林，挑戰自我，在113年更帶青少年挑戰台灣第一高峰玉山。

錢錢（化名）是個才華洋溢的女孩，卻因一場意外被迫休學，透過共案評估後，參加青少年生涯探索號計畫，對於過去風光和現在處境怨天尤人的錢錢，藉由參與打鼓課，讓曾玩過音樂的她站上舞台，找回休學後喪失已久的自信與笑容。

登山訓練則是錢錢最大的罩門，兒時曾有在外玩得髒兮兮被家人責罵的經驗，讓她對大自然有未知的恐懼，也不相信自己有能力完成它；但置身自然環境後，卻給了錢錢一種完全不同的體驗，讓她在不知不覺中爬上玉山，完成登頂任務。

從鼓團找到自信，在登山中突破自我的錢錢，在結業式上分享，別認為休學就是壞或不對的選擇，可能是還有自己想走的路，或是在休學期間重新找到自己想走的方向。錢錢在計畫輔導員陪伴下，重新找回自己，現在已回到學校，重新開啟嶄新的人生。

青年署表示，希望與各地方政府攜手推動青少年生涯探索號計畫，整合在地資源、建置支援網絡，蒐集各種復學、入學管道及拓展友善店家等，透過公私協力合作陪伴青少年，引導尚無定向的青少年，能夠逐步找到生涯的方向。