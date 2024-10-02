山陀兒來襲學校評量周受影響 高市教育局授權25日前完成即可

受山陀兒颱風影響，高雄市放3天颱風假，各級學校教學授課進度延後，教育局經調查評估後決定，各校這學期第1次定期評量周時程，可透過調整授課進度與考試內容來因應颱風停課，若有特殊需求，學校亦可透過課程發展委員會討論，於10月25日前完成第1次定期評量。

教育局表示，今年度第1學期第1次定期評量周原定於10月14日至18日舉辦，考量部分學校反映，受到山陀兒颱風來襲影響教學進度，因此決定在三級學校一致前提下，不進一步大幅影響後續行事曆既定安排，以不調整日期為原則，但考量個別學校需求，授權學校得經課程發展委員會討論，彈性調整於10月25日前完成第一次定期評量。

教育局提醒，若學校決定調整評量日期，應公告於學校網頁，同時透過多元管道通知學生及家長，確保相關訊息充分傳達。

另外，颱風持續影響下，為讓學生安全無虞學習，教育局已提醒各校鼓勵學生自主學習，並運用線上學習資源，包括高雄市教育局「E-game、喜閱網、愛閱網」、教育部「教育雲、因材網、酷英」及民間「均一教育平台、PaGamO、學習吧」等數位資源及服務，鼓勵教師在設計自主學習任務時，考量到學生個別差異，提供多元化學習方式。