颱風假連3天 國高中網課趕進度

全台昨放颱風假，尤其南部台南、高雄等縣市接連三天放假，國、高中下周期中考、段考，接連放假讓師生及家長都緊張，為趕進度及讓學生學習不中斷，台南一中、高雄中學等多所學校颱風天改採線上教學，有的學校宣布期中考延後。

國、高中期中考等評量大都在下周及雙十節後舉行，部分學校考題都出好了，但因山陀兒颱風移動速度緩慢，有的縣市連放颱風假，師生都憂心若課程還沒上完，勢必要在考試前趕進度及加強複習，但颱風假一直放怎麼辦？

台南一中教務主任何興中說，該校下周一、二期中考，部分老師透過班上群組與學生討論後決定線上上課，疫情期間線上學習讓老師提升教學能量，這次因颱風假遇期中考在即，就派上用場。

台南二中國慶日後期中考，教務主任涂益郎說，雖有緩衝期，但部分老師也是揪學生持續上課，採志願性，但多數學生都會參加。

「颱風天安全第一，颱風假採線上教學，可彈性開放、不須強制。」高雄中學校長莊福泰說，十月中就要期中考，接連放颱風假，英文、化學科老師擔心趕不上進度，和學生約定採線上教學，也有老師預錄課程放在Google Classroom，讓學生自主學習。

台南市東區忠孝國中校長黃峻宏指出，連日颱風假影響教學進度與評量考試，決定將八、九日的評量考試延到十四、十五日，也感謝許多老師立即啟動線上教學與複習；復興國中也將考試延後，校長陳文財說，若考題超過學習範圍不計分。

北市有北一女學生昨天就趕回學校拿書，還有教師上網課趕進度。內湖高中校長董家莒說，疫情後教師用網課授課幾乎是基本技能，昨有一名教師回報教務處，但因家長不同意沒開成，學校不會特別限制教師，但會提醒要充分溝通。

萬芳高中校長李冠達表示，教師若要上網課會向學校通報，颱風假加上國慶日後接著考試，有些科目課程數較少，部分班級會受影響，有些教師會自發性補課，確保「每名學生都上到課」。