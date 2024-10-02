出版業應採圖書定價制？郝明義：非萬靈丹 卻可止血、活血

台灣出版業是否應採圖書定價制，成為近年討論熱點。大塊文化董事長郝明義今天表示，圖書定價制雖非萬靈丹，卻是出版業止血且活血的根本動力，能吸引年輕世代從業者願意投入。

台灣數位出版聯盟、台北書展基金會與國家圖書館今天共同主辦「疫後日韓台出版產業的變化」線上論壇，上午場即分享韓國圖書定價制度實際現況。

韓國出版協會資深研究員蔡雄竣表示，韓國為預防大型出版商與通路因折扣戰導致惡性削價，2014年以「出版文化產業振興法」規範圖書定價制度，其最新規定，包含電子書在內、有申請ISBN（國際標準書號）出版品，發行一年內都必須固定定價，折扣最多不可超過10%。

蔡雄竣指出，綜觀來看，韓國出版業數量略有成長，總收益亦微幅增加，圖書平均價格也有穩定上升。超過5成創作者認為實施後版稅有增加，制度保護了他們的版權、人權與財產權；對出版方而言，小型出版社也有機會能引進更多不一樣的書籍，豐富市場多樣性。

當然也會有反彈聲音，蔡雄竣指出，據統計2023年韓國成年讀者閱讀率僅剩43%，有人質疑是因書本價格增加影響。不過蔡雄竣否認兩者強烈關聯性，僅有1%、2%讀者反映是因財務壓力，且圖書定價價格漲幅低於整體環境漲幅。

不過，確實有不少圖書館因成本增加，導致無法大量購買新書，間接降低讀者借書意願。蔡雄竣認為，應針對圖書館設有特殊機制以保護館藏。目前韓國的圖書定價制立法每3年會更新1次。

同場分享的大塊文化董事長郝明義指出，圖書定價制度雖不是萬靈丹，卻是出版業止血且活血的根本動力。以韓國蓬勃發展的獨立書店為例，1996年韓國書店曾上看逾5000家，到2021年已銳減到一半（2528家），然而新興獨立書店卻反增至745家，占總體書店比例2成多。

同時，韓國相關協會與政府部門合作推出半年免費的圖書出版課程，鼓勵新血加入產業，更有提供獨立出版人輔助的共用辦公空間PLATFORM P等，逐漸形成生態圈且展現成效。郝明義去年就在首爾書展中，看到大量且勇於嘗試的年輕獨立出版社。

郝明義指出，圖書定價制度讓年輕從業者無需耗費精神思索不同通路折扣，或面臨毛利被殺到盡失的不健康處境。在能穩定計算出定價與毛利下，他們能規劃如何靠資金流生存、好好開發產品。

郝明義強調，出版業的未來需要年輕世代讀者，也需要年輕世代從業者，兩者會互相吸引。若不能讓年輕從業者相信這是好產業，政府給再多補助或優惠政策，就像給漏水桶子注水。