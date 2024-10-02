閱讀課程還可這麼教 國中辦穿越戰火邊界體驗

教育部推動「增置圖書館閱讀推動教師」計畫，鼓勵中小學創新閱讀教育課程，屏東縣南州國中就舉辦「穿越戰火邊界」，讓學生實際體驗戰爭避難，從中思考難民等議題。

科技日新月異，閱讀也不再只限於紙本，教育部鼓勵學校透過特色書展、邀請知名作家演講等方式，甚至在活動之中將校園打造成大型的闖關活動場域，在遊戲中增加閱讀的動機。

教育部今天發布新聞稿，今年共在全台灣辦理24場次的座談會，邀請資深教師分享推動閱讀教育的亮點。其中屏東縣南州國中將時事融入閱讀，在世界閱讀日辦理「穿越戰火邊界」體驗課程，從繪本與小說的共讀啟發學生思考戰爭與難民的議題。

為了更身歷其境，南州國中師生一同在校園空地模擬體驗戰爭中逃難的情境，期望透過時事議題、閱讀理解地理知識等跨領域結合，引導學生同理與省思，培養更寬廣的心胸與眼界。

嘉義縣蒜頭國小以「蒜頭日常遇到愛」為主題，結合當地社區特產和學科知識，設計出一系列嘻哈蒜頭遊、創意閱讀寫作營、蒜香咖哩雙語月、蒜頭讀報闖關遊戲等活動，跨領域教學將全校所有師生連結在一起，讓閱讀教育更有意思。

教育部表示，期盼透過回流與輔導座談，鼓勵各校發展創意教學、提升閱讀風氣，讓閱讀成為一種生命的享受。