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國際技能競賽 台科大學生拿下17面獎牌

中央社／ 台北2日電

在法國舉辦的第47屆 國際技能競賽，台灣選手共拿下43面獎牌，其中來自台灣科技大學學生共17面，包括2銀、5銅、10優勝，展現技職教育的實力。

台科大今天發布新聞稿，工業機械職類銀牌得主莊佳祐從16歲開始訓練，很享受突破障礙的過程，以及看到成品的成就感。但他也坦言自己容易緊張和焦慮，總覺得有許多不足，因此付出更多時間埋首練習。

莊佳祐指出，今年的比賽題目涵蓋多個複雜項目，包含雷射對芯、馬達幫浦組裝、焊接、機械加工、油壓迴路設計等，許多比賽用的零組件都是國外最先進的技術，其中有在台灣沒有接觸過的專利設計，因此需要花更多時間去摸索、熟悉它的特性。

如今莊佳祐結束國手生涯，重新回到校園，他笑說整天都在聽老師上課有些不習慣，與之前「一整天講不到十句話」的生活完全不同。未來將朝向電機領域發展，並進一步取得碩士學位，期許無論是自己在未來都可以堅定目標、勇往直前。

在工業控制職類獲得銀牌的陳奕誌提到，訓練過程中經常會感到疲乏，曾有幾個瞬間想放棄，但內心的那股不甘心驅使著他，讓自己不留遺憾。

陳奕誌於去年的亞洲技能競賽中榮獲銅牌，但他不滿足於此，而是把握機會汲取賽事經驗並和其他國外選手取經，積極精進技術及穩定性，針對自己容易失誤的地方加強特訓。他提到，國際賽中並沒有太緊張，所以才能把實力完整發揮出來，在此次強敵環伺的賽事中脫穎而出。

陳奕誌回憶，在這段期間收獲來自各方的鼓勵和支持，但他也聽過一些酸言酸語，他坦然的說，「不要太在別人看法，做自己覺得對的事情」。希望未來可以保持對新事物的熱忱。

陳奕

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