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回響／學士後教育學分班 教部擬擴辦

聯合報／ 記者李芯／台北報導

過往教職被視為炙手可熱的鐵飯碗，本報陽光行動專題報導，我國師培招生人數下滑，年輕一輩擔任教師的意願低落，已成為教育隱憂。對此，教育部回應，將會審慎研議擴大開辦學士後教育學分班等措施，另將啟動公費培育制度研究，精進公費培育制度。

本報陽光行動「師培法面臨困境」系列報導揭露我國師資培育招生人數逐年下滑，教師檢定通過人數持續走低，產業磁吸效應更導致自然科學及工業類科缺老師，部分公費生寧願賠公費進入產業，也不願投入教職，學者呼籲適度鬆綁學籍生修師培的限制，開放「師資學士後學分班」。

教育部表示，依師資培育法規定，師資職前培育兼有學士後教育學分班管道，目前開辦學士後班別已有本土語文、幼兒園、雙語、偏鄉小教專班，將持續掌握各教育階段的師資需求。至於外界關注的數理、技術專業群科等師資需求，正評估偏遠地區及需加強培育的中等職業群科別，審慎研議擴大開辦學士後教育學分班。

教育部指出，前年已調高公費生待遇、放寬公費生進修年限，今年八月一日起，調高實習獎助金由每月五千元至每月一萬元。

全教總理事長侯俊良說，年輕人不願從事教職，最重要原因在於教師勞動條件不佳、工作壓力沉重，盼教育部落實行政減量、降低班級人數，調整特教與導師加給，並完成薪資法制化。另解決教學現場不適任教師的濫訴問題，維護教師專業。

教師 教育部 薪資

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