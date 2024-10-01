易卜生經典曾被北京禁演 「人民公敵」登台辯證圖利之罪

台中歌劇院2024「遇見巨人」系列開幕大戲、柏林雷寧廣場劇院「人民公敵」將於25至27日演出。全劇改編現代戲劇之父易卜生同名劇作，辯證圖利之罪，甚至一度被中國北京禁演。

柏林雷寧廣場劇院版「人民公敵」（An Enemy ofthe People）由國際劇場金獎導演歐斯特麥耶（ThomasOstermeier）執導，2012年由柏林雷寧廣場劇院於亞維儂藝術節首演，其後在德、法、英、西班牙等30多個國家巡演。

全劇是部帶有政治性的社會問題劇，描述主角醫師史塔克曼發現溫泉小鎮的水源遭工廠汙染，想在報紙上揭露真相，但他的鎮長哥哥以圖眾人利益為優先，質疑此舉將重挫小鎮生計，導致原本支持史塔克曼的市民與媒體突然轉變態度，聯合起來試圖掩蓋汙染真相；史塔克曼因而和鎮上所有人對立，被視為人民公敵。

台中歌劇院今天透過新聞稿表示，導演歐斯特麥耶是當代最重要的德國劇場導演之一，從2002年執導「玩偶之家—諾拉」之後，幾乎每2年就會做一齣易卜生（Henrik Johan Ibsen）的戲，包括「建築大師」、「約翰．蓋柏瑞．卜克曼」等。

而歐斯特麥耶在「人民公敵」劇本中，發現了資本主義對現代生活的全面殖民，「我對它的解讀，圍繞在如果我們處在一個完全被經濟的緊迫性所定義的社會當中，真理還有什麼機會？」

台北藝術大學戲劇系兼任助理教授耿一偉指出，「人民公敵」是歐斯特麥耶最受歡迎的戲劇作品，劇中爆發的激烈衝突，可能就發生在我們每天的生活中。

本劇在全世界各大城市或藝術節演出時，都引發現場觀眾激烈討論。2018年北京場演出後，立刻遭到當局壓力，被迫刪掉表演者與觀眾的現場互動，並宣布其後南京場次全部停演。耿一偉表示，「人民公敵」能讓觀眾體會劇場說出真相的力量。